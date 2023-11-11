三分之二肺癌者不吸菸 發生率女高於男

肺癌新發生個案人數超越大腸癌，成為台灣癌症發生人數之首。台灣肺癌發生人數攀升，醫學界認為不意外，分析與推動肺癌篩檢有關。不過，台灣高達三分之二的肺癌患者無吸菸史，且肺癌新發生率女性高於男性，實際致癌因子至今成謎，僅能推敲出空汙、油煙，二手菸加上家族史，導致不吸菸肺癌比例高。醫學界也倡議應成立「國家級肺癌防治辦公室」，達肺癌死亡率減半目標。

抽菸是肺癌已知危險因子，台灣肺癌患者中有三分之二不具有「吸菸史」。過去探討不吸菸肺癌的可能原因，多指向室外空汙如PM2.5、廚房油煙、二手菸等，國內的火力發電廠，多次被質疑燃煤引起的空汙，傷害國人肺臟健康，譏諷是「用肺發電」。

中研院院士楊泮池表示，目前僅知不具吸菸史的肺癌患者，有部分與「遺傳史」有關，另一項因素則是環境汙染，增加肺癌的罹患率，空汙是可能的原因之一，其餘風險，如烤肉產生的多環芳香烴、加工食品中的亞硝胺類都可能是誘發肺癌的風險因子。

台灣肺癌研究學會理事長楊志新表示，亞洲國家的不抽菸肺癌患者特別多，至今只能推敲是與家族史有關，但致病原因仍待釐清。台大醫院外科部主任陳晉興表示，鑑於半數以上肺癌患者，屬於不吸菸肺癌，因此，在台灣「只要會呼吸」年滿四十五歲，就建議自費做肺癌篩檢，永遠不曉得有沒有吸入什麼致癌物。

陳晉興表示，過去不曉得爽身粉中的石綿也會造成肺癌，近年台灣雖積極篩檢早期肺癌患者，但本質上應積極找出造成不吸菸肺癌的原因，從源頭防治「才能真正減少肺癌發生數」。楊泮池說，肺癌已成為目前發生人數最多的癌症，政府應該成立國家級肺癌防治辦公室，無論是擴大篩檢對象，或是找出風險因子，政府應跨部會攜手合作。

陳晉興表示，民眾可由日常著手，如煮飯時佩戴口罩、新裝潢好的房子通風後再入住等方式，自我預防。