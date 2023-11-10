快訊

中職／天母慘案！威能帝8局13K史上最狂 桃猿11:0屠龍聽牌

台南登革熱第2型現蹤 佳里、麻豆擴大採檢

中央社／ 台南10日電

台南市今天新增132例本土性登革熱，累計逼近2萬例，佳里區因出現不同於流行第1型病毒的第2型，市府已擴大採檢，也在麻豆區設擴大採檢站，全力壓制疫情

台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增132例本土性登革熱，累計1萬9743例，其中東區26例，北區23例，永康區及南區各16例，安南區13例，仁德區8例，佳里區6例，中西區5例，安平區及麻豆區各4例，關廟區及善化區各3例，歸仁區2例，新化區、安定區及玉井區各1例，年齡介於3歲至87歲。

台南天氣轉涼，登革熱疫情降溫，本週病例數較上週同期減少逾20%，佳里區近日卻出現第2型病毒，活動史和市場有地緣關係，市府已連4天在病例周邊50公尺擴大採檢，今天也在麻豆區第五市場設置擴大採檢站。

台南市副市長趙卿惠今天巡查佳里區及麻豆區市場，呼籲當地居民擴採快篩，以減少可能確診病例隱藏期，精準防疫。她說，目前台南採取「熱區保全，暖區殲滅」防疫策略，希望「熱區」下降成果持續保全。

此外，台南登革熱「暖區」的佳里區、麻豆區、新化區、善化區等非流行區、卻有疫情群聚區域，將立刻啟動化學防治、疫情調查及健康監測，加強巡檢孳清，殲滅病毒傳播風險。

台南 疫情 登革熱

延伸閱讀

羅一鈞快可以回家了！登革熱病例減半達標 工作隊將解編

台南驗出第二型登革病毒 「暖區」佳里、麻豆市場擴大採檢

疫情尚未停歇…新北再新增4例本土登革熱 總累計87例

屏東登革熱7年最嚴峻 縣府查到孳生源已罰19件

相關新聞

地牛翻身！20:05台東規模4.2地震 最大震度2級

中央氣象署表示，今天晚間8點05分台東發生芮氏規模4.2地震，最大震度2級，震央即在台東縣政府北北東方37.6公里 ，位...

肺癌超車大腸癌位居十大癌症之首 醫師：完全不意外

對於肺癌超越大腸癌成為癌症發生人數首位，台大醫院外科部主任陳晉興表示，「一點都不意外。肺癌2020年發生人數已經是第二名...

明北台灣一口氣驟降9度 下周這時再迎入秋以來最低溫

中央氣象署表示，未來一周迎兩波東北季風，北部及東半部將迎來雨勢，尤其明、後天基隆北海岸及宜蘭地區要留意局部大雨。溫度方面...

緯度最高的台灣漢學中心 國圖和愛沙尼亞塔林大學簽約

國家圖書館與愛沙尼亞塔林大學（Tallinn University）於11月9日簽署設置「台灣漢學資源中心」（Taiwa...

北台灣變天！ 天氣風險指這天更強冷空氣襲台 有機會達冷氣團

今天下午北台灣天氣明顯轉變。天氣風險公司臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，受到鋒面尾端通過影響，北部中午...

北東午後轉濕涼「明起更有感」 專家：下周一溫度降到最低點

今天新一波鋒面系統正在接近，天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，預估中午過後就會掠過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。