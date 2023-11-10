台南登革熱第2型現蹤 佳里、麻豆擴大採檢
台南市今天新增132例本土性登革熱，累計逼近2萬例，佳里區因出現不同於流行第1型病毒的第2型，市府已擴大採檢，也在麻豆區設擴大採檢站，全力壓制疫情。
台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增132例本土性登革熱，累計1萬9743例，其中東區26例，北區23例，永康區及南區各16例，安南區13例，仁德區8例，佳里區6例，中西區5例，安平區及麻豆區各4例，關廟區及善化區各3例，歸仁區2例，新化區、安定區及玉井區各1例，年齡介於3歲至87歲。
台南天氣轉涼，登革熱疫情降溫，本週病例數較上週同期減少逾20%，佳里區近日卻出現第2型病毒，活動史和市場有地緣關係，市府已連4天在病例周邊50公尺擴大採檢，今天也在麻豆區第五市場設置擴大採檢站。
台南市副市長趙卿惠今天巡查佳里區及麻豆區市場，呼籲當地居民擴採快篩，以減少可能確診病例隱藏期，精準防疫。她說，目前台南採取「熱區保全，暖區殲滅」防疫策略，希望「熱區」下降成果持續保全。
此外，台南登革熱「暖區」的佳里區、麻豆區、新化區、善化區等非流行區、卻有疫情群聚區域，將立刻啟動化學防治、疫情調查及健康監測，加強巡檢孳清，殲滅病毒傳播風險。
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