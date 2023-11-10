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肺癌超車大腸癌位居十大癌症之首 醫師：完全不意外

胰臟癌首列十大癌症 50歲後罹患糖尿病要警覺

中央社／ 台北10日電

國健署今天公布最新癌症報告，因惡性度高、有「癌中之王」稱號的胰臟癌首度進入前十大。醫師提醒，血糖變高、體重減輕是胰臟癌早期徵兆，尤其50歲後罹患糖尿病者，務必提高警覺。

胰臟癌因早期症狀不明顯，且缺乏有效的篩檢方式，診斷時往往多為晚期，甚至已轉移，近年來國內外許多名人，如「時尚老佛爺」香奈兒創意總監卡爾拉格斐、體育主播傅達仁、資深藝人巴戈等都因胰臟癌去世。

衛生福利部國民健康署今天公布民國110年癌症登記報告，這次不但肺癌首度登上榜首，擠下蟬聯首位15年的大腸癌，胰臟癌也從109年的第12位前進2個名次，首列國人十大癌症。

根據統計，110年胰臟癌確診人數3190人，較前一年增加178人，發生率為每10萬人口7.4人，發生年齡中位數為68歲，和前一年持平。

台大醫院一般外科主任、台灣胰臟醫學會理事田郁文下午接受媒體電訪表示，美國資料顯示，胰臟癌整體存活率約10%，若早期發現，7到8成可開刀。

等到出現如黃疸、嚴重腹痛等症狀才確診者，田郁文說，往往半數已是末期，有3成患者局部晚期，因腫瘤已侵犯到附近的大血管，無法手術切除，只剩2成可開刀，台灣的狀況跟美國差不多。

他指出，胰臟癌的症狀多數是血糖變高，尤其50歲之後才得糖尿病者，就有可能是胰臟癌造成，再來就是體重減輕，接下來會出現黃疸、腹痛，甚至背痛，很多人都是直到此時才確診。

田郁文說，50歲以上民眾如果診斷出糖尿病，且體重變輕，建議儘快就醫檢查，不過，近年來胰臟癌發生人數增加，出現年輕化趨勢，仍須注意。

儘管胰臟癌無法有良好的預防方式，但田郁文表示，鎖定高危險群做詳細檢查也能早期揪出，高危險群包括遺傳性基因突變者、遺傳性胰臟發炎者，尤其胰臟癌患者的一等親應每年固定接受檢查，檢查方式包括電腦斷層、核磁共振、內視鏡和超音波等。

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