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秀水小作所地主賣地成員無處去 家長自籌買地蓋房還差1千多萬

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化肯納秀水日間小型作業主要培養身心障礙者作業職能和人際互動，也幫助身心障礙者家庭有喘息空間，但小作所地主近日賣地，成員無處可去。圖／吳木鴻提供
彰化肯納秀水日間小型作業主要培養身心障礙者作業職能和人際互動，也幫助身心障礙者家庭有喘息空間，但小作所地主近日賣地，成員無處可去。圖／吳木鴻提供

彰化肯納秀水日間小型作業主要培養身心障礙者作業職能和人際互動，也幫助身心障礙者家庭有喘息空間，但小作所地主近日賣地，成員無處可去，另在秀水其他地方找尋適合用地，10多年來存了千萬元投入買地，但興建教室的費用還沒著落，雖有家長自掏腰包約500多萬，但仍有1千多萬缺口。

肯納秀水日間小型作業所執行長吳木鴻的兒子患有自閉症，10多年前他從學校退休後，投入自閉症家長協會的籌組，並推動成立小作所，吳木鴻說，小作所讓身心障礙狀況中重度者能夠有去處，尤其許多從高中職畢業後，無法繼續升學也無法就業，小作所讓他們從事五金加工、資源回收的工作，主要訓練他們作業職能，並與人持續互動，避免功能退化。

秀水日間小型作業所目前有19名成員，吳木鴻表示，有些成員雖經訓練嘗試要到外就業，但來來回回仍不順利，目前成員年紀最大約50歲左右，多數的父母都擔心自己年老，無法再照顧身心障礙兒女，大家都希望能有一個安置家園，讓自閉症孩子與身心障礙者安心終老。

秀水日間小型作業所因地主賣地，不得不搬遷，吳木鴻說，雖然無奈，但也體認到擁有自己的土地房子才能讓成員更安穩，因先前地主土地賣7千多萬無力負擔，因此另尋他處，在秀水郵局後方購得1050萬的土地，規劃興建三層樓的建物須投入1600萬。

吳木鴻也說，目前6個家庭願意各先提供100萬元支持小作所穩定運作，未來會申請募款1300萬元，預計一樓會是作業室、二樓為活動空間、三樓則希望朝夜間住宿規劃，希望一步步完成夢想，放下心裡重擔。

自閉 彰化 父母

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