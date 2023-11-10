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緯度最高的台灣漢學中心 國圖和愛沙尼亞塔林大學簽約

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國圖館長曾淑賢（左）贈受國寶級古籍復刻書《金剛般若波羅蜜經》作為塔林大學象徵性藏品。圖／國圖提供
國圖館長曾淑賢（左）贈受國寶級古籍復刻書《金剛般若波羅蜜經》作為塔林大學象徵性藏品。圖／國圖提供

國家圖書館愛沙尼亞塔林大學（Tallinn University）於11月9日簽署設置「台灣漢學資源中心」（Taiwan Resource Center for Chinese Studies，TRCCS）並完成啟用揭牌，也是國圖在全球設置的第47個據點，也是目前TRCCS所在緯度最高據點。

簽約儀式由塔林大學學術圖書館館長Andres Kollist與國圖館長曾淑賢共同主持啟用儀式，我方駐拉脫維亞台北代表團大使李憲章，以及愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）議員均受邀到場，國圖也以國寶級古籍復刻書《註東坡先生詩》、《金剛般若波羅蜜經》作為象徵性藏品致贈。

曾淑賢表示，國圖自2012年起於海外設立TRCCS，選擇國外重點大學或研究機構設置，加強與各國漢學研究單位合作，推動海內外漢學學術交流，也促進東西文化交流深度。

曾淑賢也指出，愛沙尼亞在文化教育均有不錯表現，尤其該國數位公共服務及公民數位化參與率的成就一直是很多國家學習的對象，今年於塔林大學設立「台灣漢學資源中心」，對雙方來說，可說是最佳的選擇。這不僅象徵文化的交流，也是台灣對於國際社會的積極回饋。

塔林大學位於愛沙尼亞首都塔林，該校成立於2005年，整合塔林地區數所教育機構所創設，於國際間享有盛名，該校也是北歐地區重要漢學人才培育單位之一，多名漢學學者均曾造訪台灣。

國圖表示，國圖設置TRCCS，首批將提供圖書館754種821冊涵蓋文學、歷史、哲學、宗教、藝術以及其他人文研究圖書。另外，有鑑於電子資源的重要性，未來也將陸續提供包括電子書在內的數位資源。期盼對於推廣台灣、愛沙尼亞兩地漢學研究與台灣研究，能發揮永續影響。

愛沙尼亞 圖書館 館長

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