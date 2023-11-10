全新世代New DRGBT概念車發表 性能至尊 龍王再臨

圖／SYM 提供

龍形幻現，新世代設計語彙2019年10月DRGBT以性能速克達之姿，以卓越的動力性能、劃時代的外型設計，重新定義150級距運動車款的市場。但為跟進持續變化的機車市場，針對性能取向的消費者需求打造全新一代「性能跑車-New DRGBT」。

全新世代的New DRGBT概念車將更多東方龍的仿生元素融合車身設計，延續「DRGBT-龍」獨特的品牌輪廓、鮮明個性，並結合藝術、工程、文化與科學等多方設計觀點，打造出更現代化的跑車外型設計，演譯速度的精神象徵，體現New DRGBT純粹的熱血駕馭體驗。

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同級首創-空氣力學設計導入全新世代New DRGBT概念車位於車頭兩側、車身均有空力套件的設計，除了讓外型更具跑格外，也能將氣流引導至車尾，有效減少高速騎乘時的空氣阻力，進一步提升動力表現。另外在空力套件上採用和主色不同的塗裝處理，讓造型外形更具次感

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深化仿生燈型設計新一代New DRGBT概念車將透鏡大燈巧妙得隱藏在分件層次之中，讓定位燈置於主要焦點位置，展現出濃烈的神祕氛圍以及精品質感；定位燈的設計靈感源自侵略性的龍牙，以幾何陣列的形式詮釋，細膩融合了龍的形象和現代科技感。尾燈及亮起的剎車燈號則是猶如龍吐息時的火光，明暗之間，龍的形象幻化在眼前，帶來前所未有的感官刺激。

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純粹駕馭體驗，為極速騎行而生了精確傳達跑車基因，設計以更流暢與緊湊的方式，重新詮釋了DRGBT標誌性的懸浮車尾和一體式後扶手。不同於一般的雙人騎乘車輛，新一代New DRGBT概念車的設計以類單座的短車身和更戰鬥式的騎姿，展現更專注於前座騎行的刺激體驗。

車體前半部分塗裝件向內部延伸，強化了前大後小的比例，搭配流暢而簡潔的車頭輪廓，同時確保前座下方的置腳空間和前方踩踏區域，展現騎士導向的設計思維。車身的輪拱處呈現出顯眼的空力氣壩造型，呼應了龍身上飄逸的鬃鬚；車頭上方的仿定風翼飾件以龍犄角為靈感，塑造戰鬥感十足的的外型細節。

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性能至上，動能再次提升New DRGBT概念車是一台以追求極致性能為訴求的車款，在外型、人因工程等持續進步的同時，在引擎動力周邊也持續精進，動力性能更進一步提升。New DRGBT概念車是一台為了滿足動力性能迷而打造的夢幻車款。