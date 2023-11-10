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食藥署真菌毒素監測 1業者花生貢糖赭麴毒素A超標

中央社／ 台北10日電

食藥署今天公布食品中真菌毒素監測檢驗結果，高雄市1家業者所售花生貢糖被檢出有致癌疑慮且恐傷腎的「赭麴毒素A」超標，依法開罰新台幣3萬元，共回收銷毀4.8公斤、約20包。

真菌毒素由黴菌生長而產生，廣泛污染食品，會對人體健康造成不同程度危害。衛生福利部食品藥物管理署聯合地方政府衛生局，持續監測檢驗相關食品，今天公布7到9月結果。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，這次共完成243件食品檢驗真菌毒素，包括含米麥類8件、薏仁與藜麥等穀類21件、花生製品104件、紅麴製品15件、咖啡類15件、嬰幼兒食品21件與其他食品59件。

高雄市大寮區愛國百貨股份有限公司鳳林分公司銷售的「花生貢糖」，來源為雲林縣斗南鎮的宏泰糖菓行，被檢出赭麴毒素A高於限量標準。

林金富說明，已命違規業者限期改正，複抽驗不合格，雲林縣衛生局依違反食品安全衛生管理法第17條規定，處3萬元罰鍰，此件不合格花生貢糖共回收銷毀4.8公斤、約20包。

他指出，因台灣高溫潮濕，花生保存不當就可能產生真菌毒素，這類赭麴毒素A對腎臟有毒性，且被國際癌症研究機構（IARC）列為2B致癌物，也就是動物實驗顯示有致癌性，但對於人類致癌的證據比較不足。

至於是原料買來就遭到污染，或是製成後因為環境保存不當而被污染，林金富表示，需要業者從生產線釐清，衛生局將輔導並列為加強稽查對象。

根據食安法規定，經命限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命業者歇業、停業一定期間、廢止登錄等，且1年內不得再申請重新登錄。

衛生局 食藥署 高雄市

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