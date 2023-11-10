北台灣變天！ 天氣風險指這天更強冷空氣襲台 有機會達冷氣團

今天下午北台灣天氣明顯轉變。天氣風險公司臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，受到鋒面尾端通過影響，北部中午已有局部短暫雨，下午到晚間隨著東北季風增強，華南水氣東移，東北部迎風面降雨的情況又會更明顯，雨勢也會稍大，溫度逐漸下滑，感受轉濕涼風力增強。對中南部影響還不明顯。

天氣風險公司說，明天到下周二冷空氣勢力逐漸往南延伸，華南仍然有些雲系東移，北部維持陰或有短暫雨的天氣，市區低溫可降至18度左右，局部空曠地區、近山平地則有機會再降2-3度，感受又更濕冷一些。中南部內陸則在周日開始溫度也有下降的趨勢，高溫約在28-29度以內，早晚也有涼意。

下周三到下周四的上午冷空氣短暫減弱，風向轉偏東到東南風，各地快速回暖。天氣風險公司表示，很快的下周四中午又再度有一波鋒面通過，隨後更強的冷空氣開始南下，整體溫度下滑，這波冷空氣範圍大，而且移動快速、帶來明顯乾空氣。

天氣風險公司說，下周五全台各地由濕冷轉乾冷，夜晚到清晨溫度下滑更明顯，目前的預報資料顯示這波冷空氣有機會達冷氣團等級，不排除還會再更強；未來10天的天氣變動幅度大，尤其是東北部地區，冷暖變化較頻繁，務必要留意溫度變化，做好準備。