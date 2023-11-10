近6千人盼重機上國道 高公局：檢核成果不盡理想 暫不研議開放

大型重機團體長年爭取重機上國道，臉書粉專「通勤者之歌」於公共政策網路參與平台提案「高速公路局應制定高速公路開放行駛大型重機進度表」，截至今天已有5794人附議。交通部高速公路局表示，當前重機行駛國道的檢核成果還不盡理想，且開放後還涉及伸縮縫防滑、高架路段強風管制作業等，暫不研議開放。

「通勤者之歌」4日於公共政策網路參與平台提案「高速公路局應制定高速公路開放行駛大型重機進度表」，要求高公局應在提案通過後，半年內提出高速公路開放行駛大型重機進度表，包含明確的開放或者試辦時程、具體的檢核或試辦通過標準、大型重機收費標準以及收費系統規畫進度、進度表內應包含高公局管轄之所有國道高速公路之開放進度、高公局不得無限期拖延開放進度。

高公局表示，大型重機得行駛高速公路之法律條文是授權交通部評估合適路段及時段，但過去委託相關機關及團體、專家學者組成的檢核小組，針對安全、秩序、行為3大指標檢核，於國3甲、台64、台74及台88快速道路試辦，發現有部分還不理想，仍有待觀察及改善的部分。

高公局也說，國道出入匝道與地方道路連接，截至目前地方政府態度仍有所保留，且最近一次於去年的民意調查東，全面贊成、有條件開放及不贊成開放比例為1比3比6，多數民眾仍對於國道車速較快、機車特有行為及安全間隔有疑慮，還有待跟民眾及地方政府溝通宣導。

另外，高公局也說，若開放重機上國道，除了監理單位考照制度調整，道路環境也要有所改變，包括伸縮縫防滑、高架路段強風管制作業等，因此目前還不宜研議開放。

有檢核小組成員指出，先前小組檢核評估報告中，雖然有列出大型重機及小型車於試辦路段的事故及違規件數，但考量到2車型本屬不同運具，因此無法以相同基準比較，建議高公局及公路局應針對教育宣導、監理考照制度跟執法強度等配套加強，包括修訂大型重機假訓班教材、製作駕駛人手冊及針對國外大型重機相關文獻回顧等，都有助於整體計畫推動。