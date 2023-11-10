違停2情形暫緩記點 9運輸團體肯定：勿因風向倉促立法

違停記點新制加嚴引發職業駕駛不滿，交通部昨宣布，配套措施完成前，上下客貨臨停、騎樓停車違規暫停記點，但仍會罰款，預計11月底前上路。9大運輸產業公／工會今聯合發表聲明表示，對於政府願意兼顧各方團體實際需求的做法表達肯定，也期待未來立法過程中，面對涉及眾多基層從業人員工作權益的議題切莫倉促立法。

面對職業駕駛不滿違停記點新制影響生計，交通部昨宣布，各縣市在每隔約100至150公尺紅線未劃設至少10%黃線或專用車格提供臨停前，因上下客貨致違規臨停者，不予記點，但是要罰款。其次，地方政府整頓騎樓、規畫停車地點尚需時間，在配套尚未完成前，在騎樓處所違規停車，但有留下行人空間，不予記點，但也要罰款。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會、全國產職業總工會、中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會、台灣運輸業移動科技派遣平台協會、台北市多元化計程車產業工會、台北市網路平台外送員職業工會、台北市計程車客運服務業商業同業公會、桃園市計程車客運服務業商業同業公會、台中市計程車客運服務業商業同業公今聯合發表聲明。

聲明指出，維護交通安全是全體用路人共同的目標，但政策的訂定及執行必須切合實況並考量實際可行性，切勿因一時輿論風向倉促立法，訂出形同刁難人民的制度。此次爭議關鍵起源於今年台灣行人地獄的事件及新聞輿論不斷擴大，一時之間從行政到立法機關紛紛以雷厲風行之姿欲解決惡名，在修正相關法規過程中，未充分徵詢使用道路頻次最高的運輸業相關從業人員團體意見。

聲明表示，開放民眾檢舉重點紅線違停及違規記點吊扣駕照等機制，造成大量職業駕駛面臨被迫失業的問題，也讓駕駛員工會團體不得不數次上街抗爭，讓社會各界開始發現此次倉卒立法造成的失衡問題。這樣的政策若不調整，很快就會面臨大量職業駕駛將被迫記點額滿，而吊扣甚至吊銷駕照情況，對於同樣面臨嚴重缺工問題的物流業、客運業等行業無異是雪上加霜。

聲明指出，此次在各大運輸業團體共同合作串聯反應下，政府願意積極回應做出微調修正，在維護交通安全的前提下，針對臨時上下客、貨的違規臨停記點機制暫緩實行，對於兼顧各方團體實際需求的做法表達肯定，也期待未來新的立法院在立法過程中同樣能記取此次經驗，面對高度複雜又涉及眾多基層從業人員工作權益的議題莫倉促立法。

聲明也呼籲，關心交通安全問題的各界團體以更理性更務的態度面對問題，共同促進台灣道路交通安全，勿再以催化兩極對立，非黑即白的一刀切方式來處理公共社會議題，如此才能走上真正共同協力改善台灣道路交通問題的正確道路。