藐視國會？ 傳衛福部偏鄉計畫將開波波牙醫限額遭反彈

日前衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」遭與會者流出，因內容計畫要讓海外畢業的「波波牙醫」，循偏鄉受訓管道取得執業資格，遭本土牙醫大力反彈，認為此舉恐打破政府對波波牙醫每年限額50人的承諾，亦無法解決偏鄉牙醫資源稀缺問題。立委林為洲指出，立院朝野共識，維持波波牙醫目前限額，衛福部取巧以計畫形式打破額度上限，根本是藐視國會，應出面說明清楚。

立委林為洲與本土小牙醫聯盟今舉行「『假偏鄉真後門』計畫 ，波波牙醫教刷牙換執照？」記者會。本土小牙醫聯盟理事姚欣宜說，衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」內容，是由教學醫院派主治醫師至部立醫院服務，空出的職缺則由本國牙醫或波波牙醫畢業生補上。不過，兩者要求不同，本國牙醫畢業後需經實習且取得執照才符合資格，波波牙醫則可不必經過實習、不必拿到執照，只需通過第一階國考即可。

姚欣宜表示，參與該計畫接受畢業後訓練（PGY）後，必須「綁定」在部立醫院服務4年，本國畢業的醫師PGY受訓管道多，鮮少有人會選擇加入計畫，所以這根本是為波波牙醫量身定做。另外，部立醫院位置多位於縣市鬧區，附近本來就有牙醫診所，「這根本解決不了偏鄉醫療問題。」同樣的經費，若比照衛福部日前出資補助南投鹿谷鄉設立牙醫診所，就可建立超過千家診所。

本土小牙醫聯盟召集人、台灣基層牙醫協會理事長黃映綺表示，依照計畫內容，衛福部大開波波醫師實習、去得執照的員額，計畫本身加上其他實習管道，4年共會增加240人，若再加上原先每年50人的限額，波波牙醫人數將超過全台八大牙醫院校，成為「第一大校」。衛福部顯然是以「服務偏鄉」為由，讓計畫作為波波牙醫跳板，呼籲衛福部即刻停止是項不合理的計畫。

黃映綺說，全台共有1萬6000多名牙醫師，每位牙醫服務的病人數以低於理想比例，且牙醫診所數目「比7-11還多」，但卻分布不均，因器材購置成本高昂等原因，偏鄉「無牙醫診所」，而非「無牙醫」。衛福部日前才減少畢業後會綁定投入偏鄉醫療的本國公費生招生名額，卻花大錢以偏鄉為由「培訓波波」，究竟理由為何，應向外界說明，否則就是黑箱作業。

林為洲表示，立法院第七會期曾處理波波牙醫議題，原先提出附帶決議，要開放實習名額，但因爭議過大，朝野共識決議不執行，維持每年50名波波牙醫的實習名額，落實總量管制，確保本土牙醫優先性。衛福部本次透過「偏鄉計畫」，花國家資源讓未經訓練、只通過的第一階段國考的波波牙醫走後門，自己堅決反對，這是藐視國會決議的行為。

本土小牙醫聯盟理事馬偲紜則說，立委已要求時任行政院長蘇貞昌、衛福部長薛瑞元承諾，附帶決議不可執行，衛福部將承諾忘得一乾二淨，想出以計畫方式讓附帶決議「復辟」。副總統賴清德也曾承諾，堅守波波牙醫每年50人限額，如今也背起打破承諾的黑鍋。但計畫本就不得違反法律，凌駕於醫師法之上，這已違反行政程序。