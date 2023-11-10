擔心國旅貴又踩雷？ 國際金旅獎評選344條行程有保障

疫後觀光復甦，各項旅遊成本持續上漲，旅遊業者透露，今年國旅團費平均上漲3成，主要受遊覽車車資、住宿費影響。中華民國旅行業品質保障協會每年舉辦「金質旅遊獎」，今年升格為「第11屆國際金旅獎」選出344條行程，透過全新評選方式，協助業者行銷旅遊產品，也幫助消費者找到價格合理、優質的行程。

品保協會表示，第11屆國際金旅獎獲獎行程由84條增至344條，跳脫過往偏重於出境市場的局勢，將入境旅遊類由原本6組增加至14組，再加上國旅的8組行程，為歷年首次超越出境旅遊類，展現疫後對台灣入境旅遊及國旅市場的重視。

此次獲得2023國際金旅獎入境組的創新旅行社「日月相映」日月潭海陸空全覽深度旅遊，以帶領旅客體驗「日月潭纜車」、「向山自行車」、「日月潭遊艇遊湖」海陸空3D為主軸，搭配「舊山線鐵道自行車」、 「霧峰林家園區傳奇」、「鄒族部落文化體驗」等，讓外國旅客能從各個角度感受日月潭魅力。

苗栗舊山線鐵道自行車業者表示，該鐵道自行車2018年開放，平均每年有50萬人次旅客來訪，2020年疫情期間民眾無法出國推升國旅，更達到旅客量高峰，疫後今年平均也有約2成為外國旅客，並以新加坡、馬來西亞及港澳為大宗。