高雄「這款」花生貢糖真菌毒素超標 食用恐致腎臟損傷

衛福部食藥署今公布，高雄愛國超市一項「花生貢糖」產品違規，檢出赭麴毒素A超標。食藥署指出，赭麴毒素A屬於真菌毒素，由黴菌生長產生，有致癌機率，且會對人體造成腎臟毒性，已處罰該業者3萬元，並介入輔導釐清毒素出現原因。

食藥署今公布「112年7-9月食品中真菌毒素監測檢驗結果」，7至9月共完成243件食品檢驗真菌毒素，包括含米麥類8件、薏仁與藜麥等穀類21件、花生製品104件、紅麴製品15件、咖啡類15件、嬰幼兒食品21件與其他食品59件。違規的花生貢糖業者由地方衛生機關依法開罰，不合格花生貢糖共回收銷毀4.8公斤，約20包。

食藥署副署長林金富表示，高雄愛國超市抽驗出「花生貢糖」違規，經首次檢測後不合格，復檢又驗出赭麴毒素A 45ug/kg，超過法規上限的30 ug/kg，依法開罰新台幣3萬元，來源廠商為雲林縣宏泰糖果行。台灣環境高溫潮濕，食品易受真菌汙染，但是原料進口時就出問題，或通路購入後保存不當，還要再釐清，食藥署會輔導業者調查。

林金富表示，食品檢出真菌毒素汙染，與坊間所說「發霉」不同，還看不到黴菌。「赭麴毒素A」與花生產品常見的「黃麴毒素」不同，具有腎臟毒性，已被國際癌症研究機構（IARC）列為對動物有致癌性，但對人體是否致癌仍要進一步觀察。黃麴毒素則是對肝臟造成影響。

林金富也說，依食安法規定，業者販售食品違反標準，經命限期改正，屆期不改正者，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰；情節重大者，可以要求歇業或停業，並廢止食品業者登錄等，且依規定1年內不得申請重新登錄。