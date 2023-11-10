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逾十年來首次罹癌人數下降 國健署推估與新冠疫情影響有關

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
癌症防治組長林莉茹表示，新發生癌症人數減少判斷與疫情影響民眾就醫等因素有關。圖為民眾施打疫苗。本報資料照片
癌症防治組長林莉茹表示，新發生癌症人數減少判斷與疫情影響民眾就醫等因素有關。圖為民眾施打疫苗。本報資料照片

國健署今公布2021年癌症登記報告，新發生癌症人數為12萬1762人，較2020年減少217人，為逾十年來首度下降。癌症防治組長林莉茹表示，新發生癌症人數減少判斷與疫情影響民眾就醫等因素有關，為超過十年來首次下降，還需要觀察長期趨勢。

國健署長吳昭軍說，符合癌症篩檢條件的國人應積極參加篩檢；篩檢後若有疑似異常情形，務必要遵循醫囑進行追蹤或確診，避免延誤病情，以達到篩檢「早期發現，早期治療」的效果。

林莉茹說，國家癌症防治計畫第4期在今年結束，第5期防治計畫也正在著手規畫，會強化癌症預防篩檢跟後續的診斷治療銜接。

林莉茹表示，5項癌症篩檢（子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、肺部低劑量電腦斷層檢查），可有效降低癌症死亡率及提高存活率。衛福部補助30歲以上有嚼檳榔（或吸菸之民眾、18歲以上有嚼檳榔的原住民，每2年1次口腔黏膜檢查；定期接受口腔黏膜檢查，對於有嚼檳榔或吸菸習慣的男性，可降低26%口腔癌死亡風險。

在大腸癌部分，衛福部補助50至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查，可降低35%大腸癌死亡率，並可減少29%的晚期大腸癌發生率。針對子宮頸癌，衛福部補助30歲以上婦女，每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查，可降低約70%死亡率。

乳癌部分，衛福部補助45至69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌的婦女，每2年1次乳房攝影檢查，預估可降低41%乳癌死亡率，並可減少30%的晚期乳癌發生率。至於肺癌則是補助有家族史以及重度吸菸者，每2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT），可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

2021年國人十大癌症發生人數，與2020年比較。圖／國健署提供
2021年國人十大癌症發生人數，與2020年比較。圖／國健署提供
5項癌症定期篩檢。圖／國健署提供
5項癌症定期篩檢。圖／國健署提供

癌症 死亡率 乳癌

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