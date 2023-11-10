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肺癌擠下大腸癌成癌王！國健署分析「2原因」胰臟癌首進前10

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
國健署今公布2021年癌症登記報告，十大癌症發生人數依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、胰臟癌。圖為醫院內宣導癌症篩檢相關文宣。記者林伯東／攝影
國健署今公布2021年癌症登記報告，十大癌症發生人數依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、胰臟癌。圖為醫院內宣導癌症篩檢相關文宣。記者林伯東／攝影

國健署今公布2021年癌症登記報告，其中癌王換肺癌大腸癌擺脫蟬聯15年榜，首居次位。國建署長吳昭軍分析有兩大原因，大腸癌下降趨勢以及民眾自發肺癌篩檢。

2021年十大癌症依照發生人數依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、胰臟癌。

林莉茹也說，大腸癌標準化發生率連續2年下降，危險因子包含不健康飲食、缺乏身體活動、肥胖及菸酒、老化。而肺癌近5年新發個案數約1萬多人，但是早期發現比率高，推測是民眾健康意識提升，危險因子包括菸害及二手菸、家族史、肺部疾病、空氣污染等。

吳昭軍表示，大腸癌有下降趨勢，加上民眾自發性健檢檢查肺癌，健康意識提升讓肺癌超越大腸癌成為發生人數首位。希望繼續推動低劑量電腦斷層檢查，讓肺癌發生率早點達到高峰並反轉，同時也呼籲符合資格的民眾加入。肺癌的低劑電腦斷層檢查，針對50至74歲重度希演者，以及肺癌家族史者（男性50至74歲、女性45至74歲），可以降低重度吸菸者兩成肺癌死亡率。

另外，林莉茹也說，今年首度進入發生數前10名的胰臟癌，目前國際間尚無實證建議對胰臟癌進行篩檢，呼籲若察覺自身有異常症狀，請儘早就醫。其餘常見癌症如，攝護腺癌、非何杰金氏淋巴瘤及子宮體癌等目前沒有效篩檢工具，民眾可留意相關症狀，如下：

攝護腺癌：小便無力、頻尿、急尿及夜尿等排尿症狀或不明原因骨頭疼痛。

胰臟癌：40歲以上沒有糖尿病家族史，惟近期有糖尿病、上腹痛或背痛，疑似來自後腹腔，且上腸胃檢查卻無特殊發現、體重明顯減輕、黃疸、茶色尿合併灰白便的膽道阻塞、不明原因性胰臟炎、脂肪便者。

非何杰金氏淋巴瘤：不明原因發燒發燒38°C以上、6個月內體重減輕達10%、夜間盜汗、局部或全身如頸部、腋下、鼠蹊等表淺淋巴腺無痛性腫大。

子宮體癌：不正常的出血，包括：月經週期紊亂、長期持續性出血、月經長久不來後突然大量出血或者停經後的出血。

近5年肺癌新發個案數。圖／國健署提供
近5年肺癌新發個案數。圖／國健署提供
2021年國人十大癌症發生人數，與2020年比較。圖／國健署提供
2021年國人十大癌症發生人數，與2020年比較。圖／國健署提供

肺癌 大腸癌 淋巴

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