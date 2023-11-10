臭蟲一直在台灣！有錢人的家是溫床之一？

最近，一隻小臭蟲（床蝨）搞到法國、英國、韓國天翻地覆。最令人意外的是，國人竟然不知道，臭蟲一直都在台灣啊！很多人被咬了奇癢難耐，遲遲找不到原因，請專業除蟲公司後，才知道是臭蟲惹得禍。專家還提醒說，台灣有四大臭蟲傳播溫床，其中有一個竟然是有錢人的家，為什麼？

根據台灣病媒防治專家、台北市立大學地球環境暨生物資源學系副教授黃基森的研究指出，臭蟲是非常古老的昆蟲，分為熱帶、溫帶臭蟲。1950至1970年間，台灣民眾廣泛使用DDT殘效噴灑與吸塵器後，熱帶臭蟲幾乎在台灣銷聲匿跡。

但，從1997年開始，隨著商務客、觀光客、交換生以及移工來台後，臭蟲又捲土重來；直至2008年，才被黃基森進行鑑定確認為溫帶臭蟲，成為台灣的新興害蟲。「至今還在台灣散播，就是今天法、英、韓所盛行的溫帶臭蟲」。

經過專家與第一線除蟲公司的實務經驗指出，台灣有四個臭蟲寄生的大本營。

多年來，黃基森經常被諮詢該如何消滅臭蟲，他記憶非常深刻，以前都是經濟條件好的人才請得起看護，常常接到有錢人家的案子。他開頭問的第一句就是：「你們家是否有請看護，如果有，可以讓我看移工的行李箱嗎？」他百分百都會從這裡找到臭蟲、蟲卵。

當移工入境台灣後，臭蟲就跟著住進主人的家，叮咬一家大小，搞到大家痛苦不堪。「現在不只有錢人，很多家庭也會請看護，去年底就有22萬337名社福移工，這些住家都會有潛在風險，」黃基森進一步說。

移工宿舍是台灣最大的臭蟲傳播溫床

不只這些社福移工服務的家庭，移工宿舍更是臭蟲最大的傳播溫床，去年底，產業移工就高達50萬6223人。

專門處理病媒的優美德環保公司經裡李明賢指出，移工宿舍人數眾多，一間房通常會有好幾張床，臭蟲都是跟著移工的行李箱、衣物入侵宿舍，一直擴散至事態嚴重時，工廠才會找專業除蟲公司處理。

移工傳播臭蟲的問題很難解決，你不知道這批引進的移工到底有多少人會帶進來臭蟲？也不知道臭蟲會被帶到哪裡去？

其實，旅館、飯店一直是臭蟲的溫床，至今依舊很棘手，導致臭蟲被稱為飯店的剋星。當飯店發現有被入侵時，業者通常都會選擇「噤聲」，趕緊找除蟲公司處理，避免風聲走漏。

每次出國，黃基森入住飯店第一件事，就是花五分鐘檢查住房有無臭蟲？有一次他跟李明賢到泰國清邁參加病媒防治的國際會議，發現入住房間有臭蟲，跟櫃臺反映後，櫃臺很緊張，馬上幫兩人改換住其他房間。

由此可知，飯店很害怕出現臭蟲，都會立即處理，以免事態嚴重。

飯店會視臭蟲為剋星是有原因的。黃基森表示，臭蟲所造成的損失包括防治費、增加洗滌的費用、更換家具與床上用品、房間徹底清潔與裝修、負面媒體報導所造成的收入減少以及客戶索賠、訴訟所產生的相關費用等。

所以李明賢指出，飯店只要知道有臭蟲出現都非常謹慎因應，即便只有一間房出現臭蟲，連帶左右兩間也要關閉清除。專業人員進入後，幾乎是翻箱倒櫃，勢必要找到臭蟲跟蟲卵，希望能一網打盡，「整張床都要拆掉，地毯、櫥櫃、桌椅、沙發縫隙、窗簾折縫處、邊邊角角，只要有縫隙的地方，都要徹頭徹尾檢查、噴藥」。

黃基森老師指出插座「縫隙」處常有很多臭蟲。黃基森提供

在台灣的老外根本不相信住家會有臭蟲

總歸一句話，臭蟲很會躲，牆壁電插座裡頭的 PVC 管內、電器裡的變壓線圈內都能藏。隱密處中的隱密處都是他們的窩，無法一次就徹底根除，至少還要第二次處理。連專業除蟲公司都不敢打包票說，以後就能一勞永逸。

由於是翻箱倒櫃找臭蟲，處理費用並不低，住家的行情都是1萬元起跳，單一房間 5至7坪，在1萬至1萬2000元，如果是移工宿舍或飯店又是另外的價格。

其實，大多數民眾不太認識臭蟲，都是全身癢到受不了，查不到原因，才會向專業公司求救。「民眾常常搞不清楚臭蟲跟跳蚤，以為自己是被跳蚤咬，直到我們告訴他們，他們才知道竟然是臭蟲，」李明賢說。

尤其是科學園區附近，住很多老外的地方，優美德環保公司就接到一對韓國夫婦的電話。這對夫妻是在竹科上班的高管，已經在家自行噴灑了很多種藥劑，都無法解決被叮咬的問題，只好請優美德處理，當被告知是臭蟲時，韓國老外根本不相信，直說「不可能是臭蟲」。

李明賢很理解客戶的心情，老外可能很清楚臭蟲很難纏，知道是一場苦戰，所以才會顯得很暴躁。「其實，難以根除的困境還在於客人是否願意同步配合？當我們清理好床墊等硬體的地方時，客人也要徹底處理好床單被套等，如果這裡藏有蟲卵，就會交叉感染，很麻煩」。

臭蟲防治一旦失控，會影響到社會、經濟

台灣第四個較易聚集臭蟲的地方是照護中心。

照護中心通常是無法自理的老人居多，裡面也會聘僱一些社福移工，一旦移工將臭蟲帶進照護中心，對長年臥病在床的病患會造成很大的威脅，因為無法翻身、拍打，更是臭蟲重度叮咬的對象，傷口如不能好好處理，也會引發其他感染。

黃基森指出，被叮咬多處或接觸到的地方，都會導致皮疹或濕疹；而且臭蟲的唾液中含有生物活性蛋白，會讓人再次被叮咬時，產生嚴重的免疫反應或過敏反應。經常被叮咬還可能引起貧血、失眠、焦慮及神經過敏，有些人甚至會出現寄生幻想症。

有照護經驗的人說，臭蟲會從病患的床鋪延伸至輪椅，將輪椅拿高往地上敲一敲，會散落一地的臭蟲或卵。

由於台灣的主管機關並沒有統計臭蟲的個案，所以沒有任何資料可查，只能從專業除蟲公司的第一線經驗得知，這也導致多數民眾不認識牠，甚至連被咬了都不知道是臭蟲。

目前，台灣雖未爆發大規模臭蟲危機，但黃基森強烈建議，政府應該跟進香港、日本的做法，主動宣導民眾認識臭蟲以及自我防治的方法。不管是到海外旅遊的民眾、入境的觀光客，或是業主引進移工、看護時，都應小心提防，避免台灣成為臭蟲的溫床。

「臭蟲防治一旦失控，絕非個人或企業的問題而已，還會影響到社會、經濟，現在法國民眾都很擔心會影響到明年的巴黎奧運，就知道這一隻蟲的威力了，」李明賢呼籲大家提高警覺。

（本文出自2023.11.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）