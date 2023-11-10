屏東登革熱疫情7年來最嚴峻 累計234例病例、開罰19件

屏東縣登革熱疫情7年來最嚴峻，截至9日本土確診病例累計達234例，以屏東市164例最為嚴峻，另萬丹鄉21例，東港鎮11例，恆春鎮9例，長治鄉6例，內埔鄉4例，潮州鎮及九如鄉各3例，麟洛鄉及竹田鄉各2例，佳冬、新園、來義、春日、鹽埔、林邊、新埤、萬巒及瑪家等鄉各1例。

衛生局表示，時序入冬，但地方登革熱疫情持續，屏東市出現3區群聚，華山、豐年、溝美三里為一區、瑞光里一區，以及崇武里的崇大新城，另恆春及東港鎮也有社區群聚情形，再特別提醒，依疾管署規定須於48小時內完成緊急防治作業，防疫團隊執行化學防治（噴藥）過程中，噴槍溫度高達數百度以上，請民眾不要靠近噴藥人員，以免意外燙傷。

衛生局指出，若查獲孳生源，將依傳染病防治法第25條規定，及依同法第70條，處3000至1萬5000元罰鍰，未改善者會按次處罰，截至7日已查獲57件孳生源，開出19件行政處分書，各裁罰3000元，其他依行政程序辦理中。