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屏東登革熱疫情7年來最嚴峻 累計234例病例、開罰19件

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣登革熱疫情7年來最嚴峻，截至9日本土確診病例累計達234例，以屏東市164例最為嚴峻，有社區群聚情形，另統計至7日已查獲57件孳生源，開出19件行政處分書，各裁罰3000元。圖／衛生局提供
屏東縣登革熱疫情7年來最嚴峻，截至9日本土確診病例累計達234例，以屏東市164例最為嚴峻，有社區群聚情形，另統計至7日已查獲57件孳生源，開出19件行政處分書，各裁罰3000元。圖／衛生局提供

屏東縣登革熱疫情7年來最嚴峻，截至9日本土確診病例累計達234例，以屏東市164例最為嚴峻，另萬丹鄉21例，東港鎮11例，恆春鎮9例，長治鄉6例，內埔鄉4例，潮州鎮及九如鄉各3例，麟洛鄉及竹田鄉各2例，佳冬、新園、來義、春日、鹽埔、林邊、新埤、萬巒及瑪家等鄉各1例。

衛生局表示，時序入冬，但地方登革熱疫情持續，屏東市出現3區群聚，華山、豐年、溝美三里為一區、瑞光里一區，以及崇武里的崇大新城，另恆春及東港鎮也有社區群聚情形，再特別提醒，依疾管署規定須於48小時內完成緊急防治作業，防疫團隊執行化學防治（噴藥）過程中，噴槍溫度高達數百度以上，請民眾不要靠近噴藥人員，以免意外燙傷。

衛生局指出，若查獲孳生源，將依傳染病防治法第25條規定，及依同法第70條，處3000至1萬5000元罰鍰，未改善者會按次處罰，截至7日已查獲57件孳生源，開出19件行政處分書，各裁罰3000元，其他依行政程序辦理中。

局長張秀君表示，登革熱是環境病，需依靠全民共同做好環境管理，沒有積水容器就沒有孳生源，就沒有登革熱，請民眾務必徹底落實每周「巡、倒、清、刷」，容器加蓋或減量，共同守護家園。

屏東縣登革熱疫情7年來最嚴峻，截至9日本土確診病例累計達234例，以屏東市164例最為嚴峻，有社區群聚情形，另統計至7日已查獲57件孳生源，開出19件行政處分書，各裁罰3000元。圖／衛生局提供
屏東縣登革熱疫情7年來最嚴峻，截至9日本土確診病例累計達234例，以屏東市164例最為嚴峻，有社區群聚情形，另統計至7日已查獲57件孳生源，開出19件行政處分書，各裁罰3000元。圖／衛生局提供

登革熱 衛生局 屏東縣

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