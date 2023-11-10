今年1至10月國內非法旅宿增 觀光署累計開罰1.2億元

疫後觀光復甦，旅館、民宿愈開愈多，根據交通部觀光署統計，今年1至10月共有14653家合法旅館及民宿、1718家未合法列管的旅館、日租套房及民宿，非法家數較去年同期增加，其中又以日租套房759家最多，總開罰次數1281次、金額達1億2179.2萬元，開罰次數及金額也均較去年同期增加。

根據觀光署統計，今年1至10月共有3317合法旅館、1103家未合法列管的旅館（344家）及日租套房（759家）；11336家合法民宿、615家未合法列管民宿。

觀光署統計，今年1至10月旅館及日租套房開罰次數達857次、累計9854.6萬元，以台北市190次、台中市189次最多，金額分別達1924萬元及2279萬元。民宿開罰次數為424次、累計2324.6萬元，以宜蘭縣79次、花蓮縣76次最多，金額則以屏東縣504萬元、宜蘭縣392.6萬元最高。

觀光署表示，合法旅館3317家僅較去年同期減少19家，減幅0.57%不大，應為個別業者經營考量而進退場的結果；未合法列管旅館1103家，較去年同期增加111家，主要是都會區的日租套房增加，顯示疫情緩和及旅遊復甦後，部分業者在未合法登記前即投入市場，而被地方政府列管。

民宿方面，觀光署分析，合法民宿11336家較去年同期增加569家，說明民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響；未合法列管民宿615家，較去年同期減少33家，主因地方政府稽查致原先列管家數歇業，也有新的未合法業者投入市場，互為消長結果。