未來1周天氣2階段 氣象署：午後北東轉雨 下周一最冷探18度低溫

今天將會是天氣逐漸轉變的一天，中央氣象署預報員李孟軒說，下午隨著鋒面通過以及東北季風增強，北部、東半部轉為短暫雨的天氣型態，氣溫方面下午過後也會下降。這波東北季風影響時間也比較久，預計從今天下半天影響到下周二，民眾務必注意天氣上的變化。

李孟軒表示，鋒面前緣雲系、比較中高層的雲系移到台灣北部沿海區域，所以雲量稍微多一些。預估鋒面下午之後逐漸影響台灣，逐漸南下影響北部地區。東北季風在鋒面過後逐漸增強，下午之後北部、東半部溫度逐漸下降。

今天白天降雨從中午過後才會比較明顯，預估桃園以北、東半部有短暫雨，中南部山區也會有零星雨勢。東北部山區下午過後雨勢也會逐漸明顯起來。今晚到明天清晨隨著東北季風逐漸增強，基隆北海岸、東北部地區雨勢上更加明顯。

李孟軒表示，未來一周降雨型態分為兩階段，明天到下周二受到東北季風影響，迎風面以桃園以北、東半部降雨為主；尤其基隆北海岸、東北部地區留意雨勢比較明顯、降雨時間比較長。下周三、周四東北季風減弱，風向上偏東風，降雨比較趨緩，仍要留意局部短暫雨的情形。

溫度方面也要留意，主要變化以北部為主。今天中午之前氣溫偏高，北部也有來到30度高溫，下午氣溫逐漸下降。比較明顯變化是明天白天北部、東北部高溫23、24度左右，一整天感受偏涼。隨著東北季風逐漸增強，氣溫有逐漸下降的趨勢；預估氣溫最低時間點在下周一至下周二清晨這段時間，北部地區低溫18、19度。

花東明天至下周二高溫也會降至24至27度左右，中南部白天高溫也會有略下降情形。預估東部、中南部地區最低溫下周二清晨，19、20度左右，日夜溫差大。下周三隨著東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升。

明天白天，北部、東北部高溫23、24度左右，一整天感受偏涼。隨著東北季風逐漸增強，氣溫有逐漸下降的趨勢；預估氣溫最低時間點在下周一至下周二清晨這段時間，北部地區低溫18、19度。本報資料照片 未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供