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美濃不停雨紅豆田縮減三成 初長不佳農民擔憂收成差

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
美濃紅豆因雨延種，種植面積縮減三成。記者蔡世偉／攝影
美濃紅豆因雨延種，種植面積縮減三成。記者蔡世偉／攝影

高雄美濃地區盛產紅豆、白玉蘿蔔、小蕃茄，是農民休耕期間重要的經濟來源，今年卻受雨季過長影響，耕作面積縮小，白玉蘿蔔更因農民同時搶種，收成時間過於集中，恐導致量多價跌。而紅豆種植面積下降最多，從往年6、700公頃，今年僅剩400公頃不到。

美濃農會透露今年紅豆種植受雨季影響延後栽苗，不少農民紛紛放棄種植，耕作面積大減三成，僅剩約400公頃，但因為台灣有進口紅豆，價格應該不至於有太大漲幅。

有農友因害怕影響明年水稻種植，乾脆就休耕，準備種花美化農田，農曆新年假期時讓遊客可以來美濃拍照遊玩，還可以當肥料。而有種植紅豆的農民則透露，今年紅豆的生長狀況目前不如預期，希望過陣子能好一些，要不然又少了一筆收入來源。

農民 美濃

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