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癌王換「肺癌」！大腸癌15年來首度掉到次位 癌症發生數下修

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癌王換「肺癌」 大腸癌15年來首居次位 癌症發生數下修

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
2021年國人十大癌症發生人數，與2020年比較。圖／國健署提供
2021年國人十大癌症發生人數，與2020年比較。圖／國健署提供

國健署今公布2021年癌症登記報告，十大癌症發生人數依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、胰臟癌。另外，癌症時鐘和2020年相同，平均每4分19秒就有1人罹癌。

2021年的十大癌症排序，肺癌從2020年的第二位躍升從首位；而大腸癌則從2020年首位降到2021年的第二位，脫離蟬聯15年癌王 ；胰臟癌則成擠進前十名，其餘排名不變。新發生癌症人數為12萬1, 762人，較2020年減少217人；全癌症的標準化發生率為每10萬人口306.5人，較2020年下降4.8人。

2021年全癌症發生年齡中位數為64歲，與2020年相同；各主要癌症發生年齡中位數，除了女性乳癌及肝癌延後1歲，其餘與2020年相同。部分癌症發生年齡中位數較全癌症年齡中位數早的癌別，分別為口腔癌為59歲、乳癌為57歲、甲狀腺癌為50歲。

2021年十大癌症排序若依男女來看，男性新發癌症人數為6萬3723人，年齡標準化癌症發生率為每10萬人口330.8人，較2020年減少5.4人；2021年女性新發癌症人數為5萬8039人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口288.4人，較2020年減少4.4人。

男性十大癌症排序排序與前一年統序位相同，依序為大腸癌、肺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、肝癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。

女性十大癌症排序排序中，皮膚癌與胃癌順序互換、非何杰金氏淋巴瘤序位往前，其餘與前一年序位相同；依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、胃癌、非何杰金氏淋巴瘤。

分析男性及女性十大癌症標準化發生率性別比差異較大的癌症別，其中男性口腔癌（含口咽及下咽）與食道癌標準化發生率分別為女性的10.4倍與11.4倍。研究指出，嚼檳榔造成口腔癌的機率為未嚼者的28倍，吸菸造成口腔癌的機率為未吸菸者的18倍，嚼檳榔者罹患上消化道（口腔、咽、喉、食道）癌症風險，較不嚼檳榔者之風險增加5倍，若檳榔、菸、酒三者皆有使用習慣，罹患上呼吸消化道癌之風險更高達10.5倍。

國民健康署提醒民眾，戒除檳榔、菸、酒，可降低發生口腔癌前病變與癌症風險，而定期接受口腔黏膜檢查，可提早發現口腔癌前病變，及時接受切片診斷與治療，有效阻斷癌前病變轉變為癌症。

癌症 口腔癌

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