飲酒狂歡卻宿醉難耐？快試試這6大宿醉解方 輕鬆喝酒無負擔！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「宿醉解方」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的宿醉解方排行。

忙碌了整天後與友人相聚喝一杯、釋放壓力是許多人相當享受的舒壓方式，然而，若過量飲酒，往往會導致隔天精神狀況不佳，甚至出現頭暈、頭痛、想吐等「宿醉」症狀，因此我們就針對「宿醉解方」相關話題進行觀測，一起看看有哪些擺脫宿醉的妙招！

「多喝水」能夠加快酒精排出 飲酒前先喝「牛奶」墊胃更不容易醉！ ▲ 網友熱議TOP6宿醉解方 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「宿醉解方」相關話題的討論，發現「飲酒後多喝水」為公認的好方法。網上普遍認為想要解酒就需要飲用大量的「水」，認為身體水分不足時容易導致宿醉的發生。

就有營養師提供預防宿醉的小撇步，提到「多喝水，多多跑廁所」能夠幫助「酒精代謝」，將體內的酒精加速排出，另名營養師則補充道「水可以將乙醛代謝到體外，也能緩解宿醉的症狀，同時也能幫助沖洗胃食道」，指出「喝水」為解宿醉、預防宿醉最重要的步驟。

而討論區也有許多民眾分享自身解宿醉的方式，紛紛表示「我緩解宿醉的方法是大量喝水」、「我的方法是喝水、小解不斷循環」，可見許多人都會使用最易取得的「水」來幫助自己擺脫宿醉困擾。

提到宿醉解方，「喝酒前喝牛奶」則同樣是受到熱議的方法之一。不過與「喝水」不同，「牛奶」需要在飲酒前先喝，作為減緩酒精吸收的阻隔物，網上便有人指出「空腹飲酒容易讓腸胃受傷，可以吃點含水量高的蔬果或是牛奶墊墊胃，降低酒精的吸收速度」，提出酒前喝牛奶能保護胃壁，延緩酒精發作時間，也降低發生宿醉情況的機率。

除此之外，「補充電解質」則是酒後的重要步驟。由於酒精會「利尿」、造成脫水，「體內的鉀離子和鈉離子也會缺乏」，導致「電解質失衡」，因此可以在酒後多補充「運動飲料、椰子水、香蕉」等富含電解質的食物，使體內的電解質平衡，也能有效降低宿醉發生的機率。

飲酒雖然能夠助興、幫助釋放壓力，但也提醒民眾，適量即可，過度飲酒可是會傷身的，若有不得已需飲用酒品的場合，也可以參考以上提及的宿醉解方，喝酒後也記得多多補充水分，讓你輕鬆品酒無負擔！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「宿醉解方」相關討論則數。觀測期間：2022/11/01~2023/10/31，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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