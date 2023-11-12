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胸痛不一定是心臟問題！網議不可輕忽的五大胸痛原因

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
胸痛不一定是心臟問題！網議不可輕忽的五大胸痛原因 圖片來源/unsplash
胸痛不一定是心臟問題！網議不可輕忽的五大胸痛原因 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「胸痛原因」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的胸痛原因排行。

每每談到胸痛、胸悶，總讓人擔憂心臟是否出了問題。不過其實造成胸口不適的原因有很多，除了心血管疾病，也有可能是其他器官疾病或心理因素造成的。因此我們本次針對「胸痛原因」進行觀測，一起來看看有哪些造成胸痛的原因吧！


胸口「悶痛」需注意是心血管疾病 「肺部疾病」也是致痛因素不可不注意

▲ 網友熱議 TOP5 胸痛原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議 TOP5 胸痛原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「胸痛原因」話題的討論，發現「心血管疾病」為最常被提及的致痛因素。

其中常見的便包含了心肌梗塞、血管阻塞、主動脈剝離等，需注意的是，心血管疾病尤其容易發生在有一定年紀的民眾身上，且時常伴隨著悶痛、受重物壓迫的感覺。就有網友提到父親有心肌梗塞，常常「感覺有重物壓著胸口，呼吸很不順」，讓發文者感到十分煩惱與擔憂。

底下就有許多網友給出建議，並呼籲不管怎樣都要「趕快帶去檢查」，以免發生憾事。提醒民眾若胸口有持續悶痛的情況，需注意是否為心血管疾病的可能性，並且盡快就醫診治，尋求專業醫療建議，避免憾事發生。

而「肺部疾病」也是受到許多網友關注的胸痛原因。常見的疾病如肺炎、肺結核、氣胸等，都可能造成胸痛，並且時常伴隨咳嗽、喘不過氣的症狀。就有篇新聞報導一位婦人「長達2年有胸悶、胸痛、合併呼吸困難的症狀」，並「曾至心臟科求診，狀況一直未見改善」，後續才發現是因長期暴露在過敏原下，而造成「過敏性肺炎」。對此醫生呼籲，若有胸痛、胸悶、呼吸困難等症狀，不能一味以為是心血管疾病，肺部疾病也是一種可能因素，應盡快釐清病因，才能及早對症下藥。

另外，「心理因素」也是造成胸痛的可能原因。如果常常突然覺得胸口悶痛、不適，並伴隨強烈的焦慮、恐慌、死亡威脅感，卻又檢查不出任何器官疾病時，或許就是由於平日壓力過大、飲食、環境等因素造成的恐慌症，可以考慮轉往身心科求診以改善症狀。

你最近是否有胸痛症狀呢？「胸痛」背後的原因可大可小，必須經過仔細診斷後才能正確治療，絕不可輕易忽視，因此若疼痛已持續一段時間而未好轉，建議還是盡快就醫找出病因比較保險喔！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「胸痛原因」相關討論則數。
觀測期間：2023/07/22~2023/10/22，共3個月
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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