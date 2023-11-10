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訂位踴躍！ 高鐵12日周日加開北上1班次 明凌晨開放購票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣高鐵11月12日晚間加開1班次1704車次北上列車。高鐵列車示意圖。本報資料照片
台灣高鐵11月12日晚間加開1班次1704車次北上列車。高鐵列車示意圖。本報資料照片

台灣高鐵公司今表示，持續觀察旅運需求，發現11月12日晚間旅客訂位踴躍，為加強服務旅客結束周末行程後北返，決定於11月12日晚間加開1班次1704車次北上列車，將於晚間10點30分自左營站發車至台北站，並自11月11日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵公司指出，加開的1704車次於部分車站到站時間，將超過日常末班列車時間，且僅行駛至台北站（00:30抵達），請旅客預先安排到站後交通接駁。該車次左營站發車後，沿途停靠台南站、嘉義站、台中站、新竹站、桃園站及板橋站，終點為台北站，旅客可利用「T -EX行動購票」App、網路訂票系統及高鐵合作的便利商店等站外通路。

此外，台灣高鐵公司也說，11月12日晚間欲北上的旅客，除可提早購買加開車次對號座車票，也可利用各車次提供的自由座服務，建議旅客於出發時一併購妥回程車票，利用最新版本的「T-EX行動購票」App，於車站大廳開啟藍牙功能，即可購買當日自該站出發的自由座車票，節省回程排隊購票之等候時間。

高鐵 自由座

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