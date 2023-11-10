喝咖啡可護肝、燃脂、消水腫 營養師點名7大族群盡量少碰
咖啡是全球熱銷三大飲料之一，上班族人手一杯已成常態，除了提神還有更多益處。但營養師提醒，咖啡雖有提神、消水腫的好處，但有7大族群不宜攝取過多，如果依賴成癮，可改喝茶類來度過過渡期。
營養師劉怡里在臉書寫道，早晨幾乎人手一杯咖啡，喝咖啡開啟一天的儀式，迷人的香氣總是讓人喜歡。除了藉由咖啡因提神外，喝咖啡還有以下好處：
•提高抗氧化力：富含多酚類的綠原酸，調節生理機能，護肝降低發炎反應。
•提神：咖啡因控制在300mg以下，可以達到保健跟提振精神的功能，較不會有咖啡因過量的副作用。
•消水腫：咖啡利尿，早晨喝一杯無糖黑咖啡，幫助水份代謝，有助於消除前ㄧ晚的水腫。
•燃燒脂肪：運動前喝黑咖啡，可以幫助運動能力的表現，也有助於脂肪燃燒，幫助體脂肪控制。
她也提醒，喝咖啡雖然好處多多，但仍建議適量即可，有七大族群則應盡量減少咖啡因的攝取，例如：胃食道逆流、高血壓、胃炎、骨鬆、心悸、甲狀腺機能亢進、嚴重失眠的族群。
另外，如果依賴咖啡成癮，建議可以慢慢減少份量，改喝紅茶等茶類飲料，減少咖啡因戒斷症引發的頭痛、噁心等不適感。
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