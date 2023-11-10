快訊

癌王換「肺癌」！大腸癌15年來首度掉到次位 癌症發生數下修

天生命好！「3生肖」一生順遂又長壽 屬豬常有貴人相助、第一名得到許多福報

鹿港天后宮「作客媽祖」神尊竟被網拍 網友：人在做、天在看

喝咖啡可護肝、燃脂、消水腫 營養師點名7大族群盡量少碰

聯合新聞網／ 綜合報導
喝咖啡好處不少，但營養師建議有七大族群則應盡量減少咖啡因的攝取。示意圖／ingimage
喝咖啡好處不少，但營養師建議有七大族群則應盡量減少咖啡因的攝取。示意圖／ingimage

咖啡是全球熱銷三大飲料之一，上班族人手一杯已成常態，除了提神還有更多益處。但營養師提醒，咖啡雖有提神、消水腫的好處，但有7大族群不宜攝取過多，如果依賴成癮，可改喝茶類來度過過渡期。

營養師劉怡里在臉書寫道，早晨幾乎人手一杯咖啡，喝咖啡開啟一天的儀式，迷人的香氣總是讓人喜歡。除了藉由咖啡因提神外，喝咖啡還有以下好處：

•提高抗氧化力：富含多酚類的綠原酸，調節生理機能，護肝降低發炎反應。

•提神：咖啡因控制在300mg以下，可以達到保健跟提振精神的功能，較不會有咖啡因過量的副作用。

•消水腫：咖啡利尿，早晨喝一杯無糖黑咖啡，幫助水份代謝，有助於消除前ㄧ晚的水腫。

•燃燒脂肪：運動前喝黑咖啡，可以幫助運動能力的表現，也有助於脂肪燃燒，幫助體脂肪控制。

她也提醒，喝咖啡雖然好處多多，但仍建議適量即可，有七大族群則應盡量減少咖啡因的攝取，例如：胃食道逆流、高血壓、胃炎、骨鬆、心悸、甲狀腺機能亢進、嚴重失眠的族群。

另外，如果依賴咖啡成癮，建議可以慢慢減少份量，改喝紅茶等茶類飲料，減少咖啡因戒斷症引發的頭痛、噁心等不適感。

咖啡 營養師

相關新聞

北東午後轉濕涼「明起更有感」 專家：下周一溫度降到最低點

今天新一波鋒面系統正在接近，天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，預估中午過後就會掠過...

違停記點暫緩 交通部被罵翻

違規記點新制上路僅四個多月，交通部昨卻宣布各縣市黃線、專用車格等配套措施完善前，臨停違規暫緩記點，造成路權團體與職業駕駛...

喝咖啡可護肝、燃脂、消水腫 營養師點名7大族群盡量少碰

咖啡是全球熱銷三大飲料之一，上班族人手一杯已成常態，除了提神還有更多益處。但營養師提醒，咖啡雖有提神、消水腫的好處，但有7大族群不宜攝取過多，如果依賴成癮，可改喝茶類來度過過渡期。

臭蟲肆虐咬人神不知鬼不覺 醫曝原來牠有這特點

南韓臭蟲（床蝨）肆虐，截至11月6日共17個城市，收到30多起臭蟲投訴，其中超過半數來自首爾。嘉義大林慈濟醫院家醫科主治...

「萬惡1450」救臉書觸及？ 杜奕瑾、翟本喬實測曝結果

近日不少臉書粉專發文寫「#萬惡1450」，指可以救臉書觸及數。無論藍綠白的支持者也紛紛在文末標註「#萬惡1450」，成為...

天選之人遭A流反撲！33歲她插管啟動 「葉克膜」成功保命

台中33歲詹姓粉領族無慢性病，之前還慶幸自己是「天選之人」，沒想到今年9月得A型流感，服用克流感藥物仍未改善，第5天因心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。