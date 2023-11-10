北東午後轉濕涼「明起更有感」 專家：下周一溫度降到最低點

今天新一波鋒面系統正在接近，天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，預估中午過後就會掠過北台灣並且迅速東移，鋒面本身結構比較好的部分並沒有進來，而是在台灣北方掠過，因此鋒面對台灣陸地上的天氣影響不大。

他說，值得注意的仍是下午開始的鋒後東北季風增強，預報資料看起來季風增強的同時，中層（3000公尺）以下的中低空水氣也會增多，直接受影響的桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地陸續會轉為有短暫陣雨的天氣。

下午起中南部深山區到了今晚也可能有些局部短暫陣雨機會。新竹以南到高屏一帶的平地就不受影響，雲量可能增多，但仍是多雲到晴的天氣為主。

明天、周日仍是東北季風較強的情況，吳聖宇表示，同時中低空還是持續有水氣從西邊大陸華南上空向東移動出來，兩相配合之下，新竹以北到東半部、恆春半島等地仍是容易有短暫陣雨的天氣型態，北海岸、東北角、陽明山區、宜蘭平原南側山區可能有局部較多的雨量，中南部深山區也會有局部短暫陣雨，新竹以南到高屏一帶的平地維持多雲到晴，降雨機率仍低。

下周一、周二東北季風仍強，不過，吳聖宇表示，從大陸華南東移的水氣有減少的趨勢，降雨會縮減，逐漸只剩下迎風面的局部短暫陣雨。下周三東北季風減弱，風向轉偏東風，東半部仍有局部短暫陣雨。

他說，下周四有另一波鋒面迅速掠過，北部、東半部降雨再度增多，但是這波鋒面過得很快，下周五降雨很快就會減少下來，後續將是來自大陸上的乾燥空氣影響，雖然東北季風增強，但是水氣看來很少，因此下個周末預期會是較為穩定晴朗的天氣型態。

溫度方面的變動也很大，吳聖宇說，今天上午各地仍然溫暖，包括北部在內預期都有30度以上的高溫，午後東北季風增強，北台灣會逐漸感受到溫度下降的情況。

他表示，明天、周日北台灣苗栗以北到宜蘭溫度明顯偏涼，白天高溫可能只剩下21-23度，濕濕涼涼的天氣，預估會很有秋冬的感覺。花東地區高溫則是26-28度，也是相對下降了一些，台中以南受影響就比較小，加上天氣仍穩定有陽光露臉機會，高溫預估還是會有28-30度，愈往南出現30度以上高溫的機會也愈大。

「下周一溫度將會降到最低點」，吳聖宇說，北部、東北部白天高溫可能只在20度上下，花東地區以及中南部地區的高溫也可能會再降個1-2度。下周二水氣減少，天氣相對好轉一些後，白天高溫也才會有略為上升的趨勢。下周三溫度會再上升，下周四來到高點。

他表示，鋒面掠過後，下周五到下個周末溫度又會明顯下降，預報資料看起來下周末的冷空氣強度也不弱，但仍有變化調整的空間，還需要再觀察。

低溫部分，吳聖宇表示，明天、周日清晨的低溫還不會太低，中北部、東北部市區預報是20-22度，空曠地區有機會降到17-19度。不過，下周一到周三清晨的低溫就會比較低了，中北部、東北部市區低溫預報就有機會降到19-21度，空曠地區低溫甚至會降到15-16度上下，還不到冬季冷氣團的程度，但是秋涼的感覺明顯，要提醒大家注意。