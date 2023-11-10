「萬惡1450」救臉書觸及？ 杜奕瑾、翟本喬實測曝結果

近日不少臉書粉專發文寫「#萬惡1450」，指可以救臉書觸及。無論藍綠白的支持者也紛紛在文末標註「#萬惡1450」，成為新迷因。

PTT也掀起討論，一名網友表示，現在臉書不確定到底是有人下廣告買「#萬惡1450」關鍵字，或是審核人員在搞，經過多人測試，文章加上「#萬惡1450」，觸及暴增數倍甚至10倍以上，因為太好用了，塗鴉牆上滿滿「萬惡1450」。

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾昨天也跟風測試，希望看到的網友按讚，9小時之後已累計6763讚數，是以往文章2、3倍以上。他表示，「有效耶，觸及率回來了」。網友留言，「剛開手機就看到了」、「打開手機第一篇」、「剛點開就看到，還置頂的」、「不到5分鐘就破500個讚了，太扯」、「今天很多人測試，幾乎都明顯有感」。

不過，和沛科技創辦人翟本喬在臉書表示，他測試3篇文章在同一時間發出，前後差距不到1分鐘；一個小時後檢視結果發現，寫「817」有503讚、寫「689」有25讚、寫「1450」有201讚。「很難說一定有什麼背後操作。要有的話就是：騙一堆側翼講出『萬惡1450』這句話」。

立委高嘉瑜昨天在臉書PO出她與民眾飼養的柴犬合照，寫「萬惡1450，聽說是流量密碼」，但她後來一查，「觸及率好像還好耶」。