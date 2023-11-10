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還會更冷！午後北東變天陰雨降溫 周日起冷空氣接續補充

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
周日到下周一北方冷空氣接續補充南下，溫度還會在略降低，市區低溫有機會來到17-18度。溫度較低的時間約持續4天，務必要有保暖的準備。本報資料照片
周日到下周一北方冷空氣接續補充南下，溫度還會在略降低，市區低溫有機會來到17-18度。溫度較低的時間約持續4天，務必要有保暖的準備。本報資料照片

今天西半部有局部靄或霾、低雲，空氣品質較差，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，今天北部天氣先有一點變化，主要是鋒面前方及華南雲系已經開始通過，上午雲量增多，近地面也有低雲，外出時需留意能見度狀況。

他說，鋒面尾端約在中午前後通過北部，隨後東北季風逐漸增強，北部、東半部將陸續轉陰雨天氣，中南部仍然可維持多雲到晴天氣，影響不明顯。

柯聿寧表示，明天持續受到東北季風及華南雲系影響，苗栗以北平地、中北部山區、東半部仍為陰雨天氣，北部溫度降至20-22度左右，全日都是濕涼的天氣。中南部內陸地區天氣變化仍較小，高溫略降1-2度，台南以北沿海空曠地區留意有強陣風。

周日到下周一北部持續是陰有短暫雨機會的天氣，柯聿寧表示，由於北方冷空氣接續補充南下，溫度還會在略降低，市區低溫有機會來到17-18度，局部空曠地區則有16度左右的機會。下周二降雨的機率降低，但溫度變化不大。溫度較低的時間約持續4天，務必要有保暖的準備。

他說，中南部在周日到下周二也會有些華南雲系通過，雲量稍增多，隨著冷空氣勢力略往南延伸，預計高溫約在30度以內，也有一點降溫的感覺。

柯聿寧說，下周三白天到下周四上午為冷空氣之間的空檔，轉為偏東到東南風環境，各地回暖。下周四中午再度有一波鋒面快速通過，可能為中北部帶來一陣降雨，南部也有一點短暫雨的機會，由於冷空氣南下幅度較大，各地都會開始降溫。

他表示，下周五中國西北方的乾冷空氣移入，由濕冷轉乾冷，除了冷空氣本身的強度較強，加上轉乾、夜間輻射冷卻作用，整體溫度都會再比周末這波來的更明顯，東北部可能需要準備冬衣保暖，中南部則可選擇洋蔥式穿著來應對日夜溫差。

至於菲律賓東南方洋面仍然有擾動存在，柯聿寧說，預估周末過後有進一步增強的機會，不過到下個周末之前距離台灣較遠，也比較偏南一點，台灣主要受冷空氣勢力影響，從目前的預報資料來看10天內還沒有影響的機會，建議先留意、關注接下來低溫的狀況。

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