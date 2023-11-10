周末天氣南北兩樣情 粉專：北部宜蘭濕涼很有感 中南部好熱

周末天氣南北兩樣情。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，新一波東北季風，預計今晚抵達，影響時間將持續到下周二左右。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，但溫度預報看來，比較有感的區域僅只北部、宜蘭一帶，水氣偏多，濕涼的感覺明顯。但預報圖上，中南部還是橘紅一片，東北風影響很小，天氣穩定，白天高溫仍近30度，不過日夜溫差很大，早晚出門仍要留意。

中央氣象署說，今天上午天氣穩定，各地為多雲到晴，不過中午過後鋒面通過，隨後東北季風增強，迎風面的北部及東半部雲量增多、轉為短暫陣雨的天氣，其中基隆北海岸及東北部山區降雨較明顯、持續，有較大雨勢發生的機率，外出建議攜帶雨具備用。而中南部地區天氣變化較小，大多仍為多雲到晴，午後在山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，中央氣象署說，今天白天溫度仍偏高，西半部為30至32度，東半部為29、30度，感受溫暖悶熱，而夜晚低溫各地普遍為22至24度。