傍晚變天 北部冷到下周二 吳德榮估這天有望首波冷氣團

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
歐洲模式下周五20時500百帕模擬圖顯示，槽線之後冷空氣南下。同時的地面模擬圖顯示，大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定。熱帶擾動在菲律賓南部近海發展。圖取自tropical tidbits。圖／「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲模式下周五20時500百帕模擬圖顯示，槽線之後冷空氣南下。同時的地面模擬圖顯示，大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定。熱帶擾動在菲律賓南部近海發展。圖取自tropical tidbits。圖／「三立準氣象.老大洩天機」專欄

今天上午各地晴朗，下午北台灣雲量漸增；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，傍晚鋒面掠過，入秋以來最強一波東北季風開始南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫下降。北部20至32度、中部20至33度、南部21至34度、東部20至30度。

他表示，明天起至下周二北部、東半部有局部短暫雨，氣溫續逐日緩降，北台灣整天偏涼、微冷，要注意添衣；中南部多雲時晴，氣溫亦略降。

吳德榮說，下周一晚至周二清晨氣溫降至最低時，台北觀測站約可降至18度左右，全台平地的最低溫將降至15度以下。

吳德榮表示，下周三至周四上半天東北季風減弱，天氣稍微好轉，氣溫短暫回升，東半部仍有局部短暫雨。

下周四下午另一波鋒面快速通過，中部以北、東半部有短暫雨，鋒後乾冷空氣緊接南下；吳德榮說，下周五起大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下或不覺冷，夜間輻射冷卻加成，將是首波符合大陸冷氣團定義的冷空氣，應續觀察。

傍晚鋒面掠過，入秋以來最強一波東北季風開始南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫下降。本報資料照片
傍晚鋒面掠過，入秋以來最強一波東北季風開始南下，北部、東半部轉有局部雨，氣溫下降。本報資料照片

吳德榮 東北季風 冷氣團

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