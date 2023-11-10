張大千為何扮鍾馗 一幅「歸妹圖」牽起俞大綱和郭小莊

本土拍賣公司羅芙奧將舉行2023秋季拍賣會，其中「翰墨丹青—書畫及古文物」專場，將於12月2日 下午於台北萬豪酒店3樓博覽廳登場。專場的拍賣焦點「歸妹圖」為張大千所繪、俞大綱家族所藏，畫中的鍾馗宛如張大千的自畫像，一旁的鍾馗之妹則是名旦郭小莊的化身。這幅畫不僅是大師名作，畫作背後隱藏的故事牽起俞大綱、張大千與郭小莊，橫跨繪畫、京劇甚至是現代舞蹈，流動台灣精彩的文化史。

俞大綱是前國防部長俞大維之弟、姐姐俞大綵是前台大校長傅斯年的妻子。俞大綵在台大宿舍居住時，俞大綱經常在此跟年輕一代談藝術講戲曲講學，包括林懷民、蔣勳等人皆來此旁聽，此一故居目前以「俞大維故居」之名指為市定古蹟，其實真正紀念的靈魂人物是俞大綱。

俞大綱是知名戲曲專家、文化大學戲劇系創系主任，一生致力推動台灣劇場教育。他創作四部京劇，最知名的就是「王魁負桂英」，劇中女主角焦桂英死後變成厲鬼向負心漢王魁索命，飾演桂英的郭小莊因為成功演出「鬼戲」走紅。

1974年張大千返美前觀賞俞大綱重新改編的「王魁負桂英」深受感動，返美後仍念念不忘，因此於1975年完成此作品並贈與俞大綱，此畫曾於1976年在歷史博物館舉辦的「張大千先生歸國畫展」中展出。

但當時張大千病中雙手不聽使喚，畫得不像舞台中的王魁與桂英，甚至被家人戲稱為「鍾馗歸妹」。張大千索性改成了他最熟悉的題材—鍾馗。圖中的鍾馗頭戴進士帽、腳著灰靴，端起水袖與身畔的妹妹四目相接。

張大千善畫鍾馗，1930年代便經常以自扮鍾馗的「鍾馗圖」，在重陽節時贈人。但這幅畫作是改自「王魁負桂英」，而劇中的焦桂英是女鬼。因此畫中鍾馗之妹長髮披肩，宛如女鬼，並不似張大千早期「鍾馗歸妹」圖中的秀麗仕女。而畫中的鍾馗和張大千相當神似，但並非作畫時的年紀(75歲)，而比較像40多歲的張大千。學者認為，或許因當時的郭小莊才20多歲，張大千因此在畫中自降年齡。