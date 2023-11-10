卡關近40年 營養專法終於來了

國民營養專法推動近四十年，行政院會昨通過「營養及健康飲食促進法」草案，並送立法院審議。修法重點包括規範國人營養調查，訂定飲食建議攝取基準、輔導研發健康飲食，並禁止傳播不實營養及健康飲食消息，違者最高可處卅萬元罰鍰。專家表示，法案多宣示鼓勵性質，僅傳播不實訊息明訂罰則。

等待40年 營養專法出爐 製表／元氣中心 「營養及健康飲食促進法」草案也規定，主管機關應鼓勵醫療、護理、社福及長照機構等，對其服務對象及家屬、社區居民進行營養及健康飲食教育等，並指定營養專業單位、人員於社區成立社區營養推廣中心，協助辦理營養及健康飲食促進相關工作等。

衛福部國健署長吳昭軍指出，草案通過後，將針對食品營養進行研究，並建置食品營養成分資料庫，並訂定人民營養及飲食建議攝取基準。國健署社區健康組長李嘉慧表示，草案經各界多次協商，也因高齡化已是國內重要議題，希望長輩在地老化，讓專業人士進入社區提供營養服務。

「我從卅多歲推動法案到現在，七十幾歲了。」營養師公會全聯會前理事長金惠民說，近四十年來，她在每個立法院會期拜會立委、行政機關，也修改過條文，但始終無法順利走上立法的道路上。當年推動公家機關「必須設置一定數額的營養師」，作為示範，盼民間遵行，但不少機關對增加人力、預算排斥，最終修改為宣示性基本法。

國民營養健康狀況變遷調查推手、中研院生醫所特聘研究員潘文涵說，營養法卡關四十年，是因法規涉及層面廣，且若增加各級醫院營養師數量及規範設置原則等，恐增政府部門工作壓力，造成各界意見不一。多年來數次提出草案版本，直到近期版本將較細節的規範移除，改為原則性的規範才加以通過，仍樂見邁出第一步。

金惠民說，此次通過的草案版本，學界並不滿意，會持續監督國健署後續施行細則。董氏基金會營養中心主任許惠玉說，這次立法真的「拖太久」，「營養教育」刻不容緩，但這次修法雖宣示意義大於實質意義，但仍是正式法律，日後主管機關在編列預算時能於法有據。

未來是否制定營養午餐專法？衛福部次長周志浩說，關於營養午餐，「學校衛生法」已有規定，「營養及健康飲食促進法」上路後可訂定校園飲品及點心販售的範圍與食物營養基準等，將與教育部協調。