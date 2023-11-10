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環境差、開缺少 營養師流失嚴重

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

國人不健康餘命平均超過七年，平時日常飲食、營養為預防非傳染性疾病的重中之重。

營養師公會全聯會前理事長金惠民表示，台灣每年有近萬人考取營養師證照，其實不缺營養師，缺的是「營養師的職缺」，且營養師養成相當仰賴「職場經驗」，但長久以來，公家機關未帶頭設置營養師，加上現在職場環境不好，造成營養師不斷流失。

金惠民說，國內每年約九千多人取得營養師證照，此次「營養及健康飲食促進法」草案，未將各機關設置營養師規範入法，且民眾普遍對營養識能不足，民間企業也不重視，造成營養師沒有職缺，最後只能兼職，或是直接轉行。

董氏基金會營養中心主任許惠玉說，未來衛福部國健署於制定相關施行細則時，須對公家機關強制規定設置營養師，並落實評鑑、稽核，讓民眾看見營養師的專業，否則企業不會主動想要增加經費，聘請營養師照顧員工健康。

國健署社區健康組長李嘉慧表示，為因應老年化社會，計畫成立「社區營養推廣中心」，目前則是補助廿二縣市提供在地居民營養相關服務，目前全台社區營養師共聘六十位，明年預計擴編至一二六位，目標是全台三六八個鄉鎮都有提供營養相關服務據點。但金惠民說，依國外每五萬人設置一位社區營養師，即使明年擴大編列，仍有大差距。

營養師 健康飲食 職缺

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