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違停記點暫緩 交通部被罵翻

聯合報／ 記者周湘芸周彥妤／台北報導
交通部昨宣布違規記點新制調整，路權團體則到立院抗議，籲交通部勇於承擔。記者林澔一／攝影
交通部昨宣布違規記點新制調整，路權團體則到立院抗議，籲交通部勇於承擔。記者林澔一／攝影

違規記點新制上路僅四個多月，交通部昨卻宣布各縣市黃線、專用車格等配套措施完善前，臨停違規暫緩記點，造成路權團體與職業駕駛間對立。學者分析，交通部在推行政策前就該想到這些問題，主動找相關團體，共同討論後找出平衡點，而非倉促擬定政策，造成不同用路人間對立。

陽明交通大學榮譽退休教授張新立表示，有限的道路資源分配，本來就不可能完全滿足任何一方，車及人的權益一定會相互影響、循環，雙方勢必得有某些程度的妥協、各退一步。在推行政策前就該想到這些問題，但交通部擬定政策時過於倉促，思考應更周延，並主動找相關團體，共同討論後找出平衡點。

交通部昨宣布在配套未完成前，騎樓違停但有留行人空間，不記點但要罰款。記者蘇健忠／攝影
交通部昨宣布在配套未完成前，騎樓違停但有留行人空間，不記點但要罰款。記者蘇健忠／攝影
張新立指出，違規停車載客已是台灣多年形成的文化，早年因道路及都市計畫設計不良，導致大家「積非成是」，這次的爭議，正凸顯台灣應好好檢討停車管理問題。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞指出，交通部及大眾近期都期待道安議題可「短期見效」，但道安是多年累積的問題，不太可能短期就大幅改善，他建議推行重大政策實施前，仍應與正反方利害關係人充分溝通，掌握可能發生的問題，作為政策實施方式調整依據，否則若無完整分析，反而會造成反效果。

邱裕鈞認為，違規記點雖然有矯正與嚇阻駕駛行為的作用，實施上卻面臨兩大挑戰，包括汽機車主要駕駛人登錄比例不高、國內道路系統沒有妥善設計臨停空間或足夠密度的招呼站。

另外，針對交通部規畫畫設一定比例黃線，邱裕鈞認為，不太適合在禁停路段廣為繪製黃線，此舉可能導致一般民眾濫用、影響車流，他建議規畫類似公車停靠區，僅可供公車停靠使用的職業車輛臨停區，不宜全面開放一般民眾使用。

交通部 陽明交通大學

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