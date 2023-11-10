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新制急轉彎 行人、駕駛都不埋單

聯合報／ 記者周彥妤周湘芸／台北報導
今年6月30日起，恢復人行道、行人穿越道等違規臨停與違停檢舉，違停也納入記點制，各地交通違規檢舉爆量，民怨四起。記者侯永全／攝影
今年6月30日起，恢復人行道、行人穿越道等違規臨停與違停檢舉，違停也納入記點制，各地交通違規檢舉爆量，民怨四起。記者侯永全／攝影

交通部昨宣布臨停違規記點制度「微調」，各縣市黃線、專用車格等配套措施完善前，因上下客貨致違規臨停者，暫緩記點但罰款照舊，連騎樓違停也同步不記點。此舉不僅讓路權團體痛批交通部朝令夕改，不排除再上街抗議，連職業駕駛人團體也不挺。

今年六月卅日起，「道路交通安全管理處罰條例」新制上路，因加嚴違規記點，一年內達十二點吊扣駕照兩個月，也恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛違停，導致職業駕駛抗議。

新制上路僅四個多月，交通部昨就宣布違停記點新制的微調方向。修正法規預計十一月底前入法，屆時即上路，將督導地方三個月內完成首波標誌標線畫設，預計明年二月後評估恢復時間點。

行人零死亡推動聯盟代表羅宜表示，理解職業駕駛訴求工作權遭擠壓，但交通部在研擬暫緩過程中，應納入各用路人團體建議，不該流於民間角力。網紅cheap表示，交通部沒做好道路工程，反而像在看民團吵架。台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾也不滿地說，職業駕駛都支持「還路於民」，政府卻未廣邀所有團體溝通。

交通部 違停 人行道

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