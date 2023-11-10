蛋價連3降 農業部改口 雞蛋暫緩進口

產業界不斷質疑國內雞蛋產能恢復，且量多價跌，不必再進口雞蛋，但農業部周一聲明持續進口雞蛋，是要維持安全庫存，指責媒體、民代反進口是走回頭路。不料農業部僅3天就改口，稱國內雞蛋產量已可供應消費者需求，在不違反合約狀況下，將暫緩進口雞蛋，未來若有需求，將交由業者自行進口。

國內蛋價從10月25日起連三波降價共7元，民代與學者批農業部持續進口蛋，是蛋價下降元凶。農業部6日發新聞稿稱，為維繫安全庫存，須維持一定比例進口數量，且跟國外貿易商及畜牧場訂約安排生產期程，不能等缺蛋才跟國外要貨，這也是年初缺蛋時，農業部學到的教訓，並指責外界的質疑是要農業部走回頭路。

農業部昨天改口，指國內雞蛋產量平均每天12萬箱、2400萬顆，已可滿足消費者需求，在合約架構及國內沒有缺口的情況下，暫時不再進口。畜牧司長張經緯表示，當初巴西蛋的合約就是3月下訂，指定4、5月的訂單，進口完就結束；我國與澳洲簽訂的雞蛋合約持續到明年5月31日。

何謂供應缺口？張經緯僅說，國內雞蛋產量已滿足國人需求，政府專案進口雞蛋會開放到2024年6月，還是會盡量以供應國內雞蛋為主。他表示，目前蛋雞飼料平均價格約16元，比之前大約回跌4毛，依照玉米期貨與到岸價格看來，目前飼料價格趨穩趨跌，與雞蛋價格還是有正相關聯動性，但農產品價格還是基於供需市場消費狀況，農業部尊重市場機制。

農業部陸續在官網公布美國各州進入高病原性家禽流感疫區名單，消基會擔心國際禽流感疫情蔓延至台灣，造成國內鷄隻禽流感疫情，甚至造成人畜感染，呼籲農業部比照香港食物安全中心政策，暫停進口禽流感疫區禽肉（蛋）及相關製品。