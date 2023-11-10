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烏克蘭芭蕾舞團 明年1月登台

聯合報／ 本報訊
烏克蘭聯合芭蕾舞團榮耀登台，國家戲劇院好評加場。圖／聯合數位文創提供
烏克蘭聯合芭蕾舞團榮耀登台，國家戲劇院好評加場。圖／聯合數位文創提供

烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine）明年1月將首度登上國家戲劇院舞台，以浪漫芭蕾經典「吉賽兒」作為演出的舞碼，期望能以舞者在戰時的生命經驗回應這齣以永恆的愛情、背叛、死亡和憐憫為主題的劇目，將對於國族同胞深刻的情感及未來和平的嚮往，以肢體、舞蹈的形式傳遞給舞台下的觀眾。

不畏戰火榮耀登台的烏克蘭聯合芭蕾舞團，匯聚來自烏克蘭各地劇院的頂尖舞者，致力透過芭蕾藝術向烏克蘭人民致敬、向國際發聲，並將最完美的演出帶給全世界。

此次的舞劇製作來自烏克蘭西部大城利沃夫的國家歌劇院，利沃夫作為戰時撤離人員的重要據點，劇院排除萬難讓芭蕾演出持續不斷，努力維持當地居民的生活秩序，並以藝術薰陶每個人的日常。去年5月推出舞劇「吉賽兒」，即標誌著藝文蓬勃發展與烏克蘭重生的意涵，期盼讓全球觀眾能產生共鳴。

舞團此次訪台將展開為期3周的北中高三地巡演，以輕盈柔美的舞步躍上國家表演藝術中心三館，原訂台北的3場演出僅剩最後席次搶售中，舞團將於1月5日晚間加演一場，今天中午12點在udn售票網開賣，雙人套票88折優惠中，客服專線：022649-1688，每日上午9點至傍晚6點。

烏克蘭 舞團 舞台

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