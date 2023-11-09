2023健康永續國際論壇 12月8日臺北隆重登場

2023健康永續國際論壇12月8日將在臺大公共衛生學院101講堂舉辦，主題「邁向全民健康幸福的治理變革」。主辦的財團法人健康永續教育基金會董事長邱淑媞表示，臺灣過去積極推動健康城市、高齡友善城市，期望本次透過與國際最新政策的直接接軌，助力新冠疫後的振興，邁向幸福永續城市與社會。

這次論壇目的包括：闡述永續發展為何是關於人群（people）、地球（planet）、富庶（prosperity）三者之整合式協同發展及其如何做到；介紹永續經濟的國際發展趨勢，並深入了解其如何在後疫情時代造福人類與地球福祉；檢視不同層面的案例，以進一步瞭解經濟與人類和地球福祉間的良性循環如何發展及實現；深化對永續發展的知能，認識可能的橫向合作對象與機制，提升企劃力與領導力。

邱淑媞強調，這是一次向國內外大師學習的難得機會，舉凡推動或關心永續發展者，包括政府、企業、民間組織、學術界或媒體界，將能深化對永續發展的知能及企劃能力；從事公共衛生、健康促進專業者，能從國內外分析，學習如何找出著力點進行企劃與管考，以更有效改善健康；衛生醫療相關組織的主管，能從國際論述，掌握如何倡議、媒合、賦能，促進政府增加健康投資。

此次論壇的主題，是健康永續教育基金會與世界衛生組織的官方合作夥伴「國際健康促進暨教育聯盟」共同規劃，邀請多位全球重量級專家與會，例如曾擔任世界衛生組織健康的社會決定因子委員會學術秘書長的雪倫‧佛里爾、牛津大學社會學與社會政策教授亞倫‧李維斯等人。他們將以最新的第一手資訊，分析經濟與政治如何影響人類及地球的福祉，介紹世界衛生組織正在推動的幸福治理政策與歐洲案例，並分享紐西蘭編列國家幸福預算的經驗。

國內方面，則由具治理實務的專家，包括前政務委員葉欣誠、前國發會主委陳美伶、前健保局局長鄭守夏、前勞委會副主委郝鳳鳴、前衛生署資訊中心及科技發展組主任許明暉等，分享幸福經濟領域的進展與前瞻，包括ESG幸福投資、地方創生、健保未來、高齡就業和資訊創新等。臺北市長蔣萬安和雲林縣長張麗善，則將分享都會型、農業型縣市推動幸福治理的展望與挑戰，期許將在地經驗推上國際舞台。

此次論壇由健康永續教育基金會、國際健康促進暨教育聯盟主辦，中華民國歷屆十大傑出女青年協會、願景工程基金會協辦，相關流程規劃是：國外講者採線上（錄影或視訊同步，並提供字幕翻譯），國內講者與學員採實體參加。採線上報名。網址https://www.accupass.com/go/well-being或掃描QR code: