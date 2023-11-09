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全民健康治理變革 國際級大師12月來台傳授

中央社／ 台北9日電

受疫情影響，永續發展議程延宕，健康永續教育基金會將於12月8日辦理全民幸福治理論壇，國際級大師赴台傳授，邁向全民健康幸福的治理變革，為人群與地球療傷、提升韌性。

2023年健康永續國際論壇主題為「邁向全民健康幸福的治理變革」，主辦單位健康永續教育基金會董事長、前國民健康署署長邱淑媞今天透過新聞稿表示台灣過去積極推動健康城市、高齡友善城市，期望次這透過與國際最新政策的直接接軌，助力疫後振興，邁向幸福永續城市與社會。

邱淑媞說，鼓勵各界把握這個不必出國就能一次向國內外大師學習的難得機會，踴躍報名參加，包括推動或關心永續發展人士，政府、企業、民間組織、學術界或媒體界，將能深化對永續發展知能及企劃能力。

邱淑媞也指出，公共衛生、健康促進專業人士，能從國內外分析，學習如何找出著力點進行企劃與管考，以更有效改善健康；衛生醫療相關組織領導人士或幹部，也能從國際論述，掌握如何倡議、媒合、賦能，促進政府增加健康投資。

2023年健康永續國際論壇將在112年12月8日於台大公共衛生學院舉辦。這次邀請數位全球動見觀瞻的重量級專家，如曾擔任世界衛生組織健康的社會決定因子委員會學術秘書長的雪倫．佛里爾、牛津大學社會學與社會政策教授亞倫．李維斯，同時是世界衛生組織新經濟學專家小組共同主席等。

2023年健康永續國際論壇將以第一手資訊，分析經濟與政治如何影響人類及地球福祉，介紹世界衛生組織推動幸福治理政策與歐洲案例，分享紐西蘭編列國家幸福預算經驗。健康永續教育基金會表示，這次論壇目的在於闡述永續發展為何是關於人群、地球、富庶三者整合式協同發展。

健康永續教育基金會說明這次論壇將介紹永續經濟國際發展趨勢，深入了解如何在後疫情時代造福人類與地球福祉，檢視不同層面的案例，進一步瞭解經濟與人類和地球福祉間良性循環的發展及實現，深化對永續發展知能，認識可能的橫向合作對象與機制，提升企劃力與領導力。

邱淑媞

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