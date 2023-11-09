候鳥陸續抵台禽流感蠢動 防檢署邀野鳥專家研議對策

農業部陸續在官網公布美國各州進入高病原性家禽流感疫區名單，消基會擔心國際禽流感疫情蔓延至台灣地區，造成國內鷄隻禽流感疫情，甚至造成人畜的感染，呼籲主管機關農業部考慮比照香港食物安全中心的政策，暫停進口禽流感疫區禽肉（蛋）及相關製品。

農業部防檢署表示，如經我國公告為高病原性家禽流行性感冒疫區的國家（地區）者，從公告日起裝船啟運的禽肉及其製品禁止輸入我國。

防檢署說，專案進口蛋品，也要求來源牧場在蛋品輸出前28天未發生禽流感案例。而且核准輸台的禽肉、蛋及其產品於輸入時均經過防檢署及衛福部食藥署逐批檢疫及查驗，確保檢疫及食品安全後才會放行，保障禽畜生產及民眾食品衛生安全。

防檢署今日也邀集野鳥專家學者、台北市野鳥學會、農業部獸醫研究所及生物多樣性研究所等團隊，對禽流感高風險候鳥來台度冬現況，及主群可能來台時程進行分析及研判，後續也將持續由團隊掌握度冬候鳥抵台現況，並適時提出預警。

防檢署說明，會議中台北市野鳥學會分享近期於宜蘭竹安、嘉義鰲鼓及布袋、台南四草及鯤鯓、高雄永安及茄萣等濕地，對雁鴨科、鷸科、長腳鷸科、鴴科、䴉科及鷗科等禽流感高風險候鳥調查情形，經與會專家研判：大部分棲地呈現候鳥剛抵達的情況，其中鰲鼓溼地雁鴨族群已經相當龐大，候鳥剛抵台較容易在一地集結因此族群量較大，隨後也可能往其他棲地移動，增加病毒傳播機會。

另候鳥路徑上游國家日本近期已發現7例候（野）鳥H5N1亞型高病原性禽流感案例，防疫風險不容小覷，防檢署籲請養禽業者應立即加強禽場防鳥設施、做好門禁管制及消毒等生物安全措施，防範疫情發生及傳播。

防檢署也提醒養禽業者持續留意各項防疫訊息，並提高警覺，每日自主觀察場內家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償，且最高可處100萬元罰鍰。