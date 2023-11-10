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健康主題館／天涼補氣益腎 來杯黑五寶奶漿

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
黑五寶奶漿（右）與食材。記者侯永全／攝影
黑五寶奶漿（右）與食材。記者侯永全／攝影

時序進入秋冬季，天氣轉涼，日照時間縮短，不少人習慣熬夜、晚睡，壓力又大，這些傷腎的行為，容易傷了腎氣、元氣。養生達人、癌症關懷基金會董事長陳月卿建議，在這個季節裡，可以在早餐喝一杯「黑五寶奶漿」，能夠提升免疫力，幫助修補組織，補養腎氣、減少腎虛，對身體很有好處。

中醫認為「色黑者入腎」，這一杯「黑五寶奶漿」包含黑豆、黑米、黑木耳、黑芝麻與黑棗，黑棗也可以紅棗代替。陳月卿說，這些黑色食材包含蛋白質、全榖雜糧類食物，也含蔬菜、水果、優質健康油脂等，營養豐富又均衡。

黑豆黑米一起吃 蛋白質利用率增40%

陳月卿講解「黑五寶奶漿」食材功效。記者侯永全／攝影
陳月卿講解「黑五寶奶漿」食材功效。記者侯永全／攝影
黑五寶奶漿中，黑豆是重要主角之一，古人說「豆為腎之穀」，其中的豆是指黑豆，富含植物性蛋白質、鈣、磷、鐵等礦物質與鋅、硒等微量元素，也含有花青素，可提升免疫力，幫助修補體質。

黑米也稱為黑糙米，富含維生素B群、鐵、鈣、鎂、鉀等礦物質，也含膳食纖維及花青素等抗氧化物質，具增益氣血及明目功效。

陳月卿建議，黑米也可以紫米替代，先泡水3小時，或蒸煮時在內鍋多加一格或半格的水。當黑豆與黑米一起食用，蛋白質利用率可提升40%。

黑木耳、黑芝麻、黑棗 既潤腸又營養

黑五寶奶漿中的黑木耳屬於蔬菜角色，含許多膠質、膳食纖維，可以幫助潤腸，排除體內廢棄物。

黑芝麻又稱為「神仙的食物」，含有許多維生素E與鈣、鐵等營養素，使用上可採低溫烘焙，可增添香氣，也比較好吸收。

黑五寶奶漿當中，若添加黑棗或紅棗，可補氣、安神，也可增加氣血，等於幫助調養體質，補氣、補血都面面俱到。

早餐、晚餐、下午茶 都是飲用好時機

陳月卿建議，黑五寶奶漿的水量可自由加減，可在早餐時飲用，也可當成晚餐或下午茶，除了有助顧腎氣、補元氣，也可安神、明目，在秋冬季節，來杯充滿芝麻香氣的黑五寶奶漿，身心都會非常舒暢。

黑五寶奶漿食譜（1人份）

食材：黑豆50公克、黑米30公克、黑木耳40公克、黑芝麻1大匙、去籽黑棗或紅棗3-5顆、熱開水250cc

作法：

1.先將黑豆、黑米與黑木耳蒸熟、煮熟。

2.將煮熟的食材放入食物調理機，再放入黑棗或紅棗及黑芝麻。

3.倒入250cc熱開水後，用食物調理機打一分半到兩分鐘時間。

4.完成後總份量約400cc，即可食用。

陳月卿 食材 早餐

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