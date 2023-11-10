健康你我他／仁醫一路相伴 頑固老媽重生

6年前，全家打算去北海道看流冰，我跟當年79歲的媽媽說，「日本很冷，去拿點藥備著。」我們到汀州路三總找胸腔外科黃崑崙醫師，老媽咳了幾聲。沒想到黃醫師說，「阿嬤，先照個X光。」再回到診間，只見黃醫師對著片子沉吟半天說，「再做個低劑量電腦斷層。」老媽氣得罵我，「一天到晚檢查，沒病也要檢查出有病來。」

流冰之旅回家，拖了半年，老媽感冒了，掛號改看另外一位醫師，看完後護理師追出來說，「黃主任開的檢查單還沒做喔！」於是老媽勉強做完，檢查結果：左右肺共有3顆約3公分腫瘤，醫師判斷可能已轉移，建議化療。老媽拒絕，說她80歲了，兒女很孝順，活夠本了，滿足了，絕對不要化療。

這下可麻煩了，我學弟曾文智醫師推薦找台大陳晉興醫師看看。陳醫師細心看片子，我把三總故事講一遍，陳醫師露出溫暖的笑容說，「阿嬤，不用化療，右肺兩顆大的先開掉，半年後再開左肺。」媽媽因此點頭說：「好啊！我要開刀。」

一年內拿掉3顆肺腫瘤，深慶有三總黃崑崙醫師的先見之明、曾文智醫師指點明路，最銘感在心的是陳晉興醫師團隊和台大醫院。最近陳醫師說：「恭喜！阿嬤畢業了，重大傷病卡取消。」我們欣喜若狂。

感恩多位仁醫仁護的雞婆熱心，才能保住我們家可愛的頑固老媽。