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營養法「拖太久」教育起步晚 董氏：吃得健康是長期投資

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
行政院通過「國民營養法及飲食促進法」草案。許惠玉指出，這次修法「拖太久」，如今才要開始「營養教育」其實相當晚，宣示意義大於實質意義。記者林澔一／攝影
行政院通過「國民營養法及飲食促進法」草案。許惠玉指出，這次修法「拖太久」，如今才要開始「營養教育」其實相當晚，宣示意義大於實質意義。記者林澔一／攝影

國民營養法推動40年，行政院今終於通過「營養及健康飲食促進法」草案審定，營養學界普遍覺得內容太簡單，但也樂見政府踏出第一步。董氏基金會營養中心主任許惠玉表示，食物不是藥，不會藥到病除，但卻潛移默化影響所有人的健康，尤其是慢性病更是與飲食密切相關，因此營養師在社區中扮演的角色其實重要，卻不容易被看見。

延宕40年「營養及健康飲食促進法」今終於通過行政院核定。許惠玉指出，這次修法「拖太久」，先前有個類似的食農教育法很快就通過，如今才要開始「營養教育」其實相當晚，宣示意義大於實質意義，但終歸是正式法律，日後主管機關在編列預算或是要求其他單位上也都能「於法有據」。

許惠玉舉例，營養師進入社區後如何達到促進健康的目的，其實相當仰賴營養師「融入」社區，比方說該社區若有「飲酒文化」，該怎麼規劃讓喝酒對社區居民產生過大的健康危害，或是避免孩子的飲酒行為過早發生；甚至現在台灣新住民愈來愈多，如何平衡異國飲食差異，以及均衡健康，都是需要社區營養師的專業介入。

「食物不是藥，無法藥到病除。」許惠玉表示，營養師透過選擇食物、烹調食物來增進身體健康是相當個人化的服務；而國人營養識能仍待加強，尤其營養知識需要長期的投資，不像是藥吃下去就看的到效果，若是沒有耐心很容易半途而廢。

健康飲食 營養師 行政院

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