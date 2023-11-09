明午後變天轉雨！下周北台灣濕涼下探19度 好天氣得等到這日

明天鋒面通過加東北季風增強，中央氣象署指出，明午後起變天，北部、東半部轉陰短暫陣雨；周六至下周二，降雨集中基隆北海岸、東北部。此外，周六起，溫度如階梯般逐日降溫，下周一或二，北台灣全天濕涼低溫下探19度，迎入秋最低溫；中南部天氣不受影響，但日夜溫差達10度。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天上午，各地多雲到晴為主，僅東南部、恆春半島零星短暫雨。不過，要留意今晚至明天上午期間，馬祖可能有低雲或局部霧，影響能見度，交通往返多加留意。

他說，明天午後變天，鋒面通過，加上東北季風增強，迎風面的北部、東半部，轉變為陰短暫陣雨天氣，其中基隆北海岸、東北部山區降雨持續明顯，可能有較大雨勢發生。至於中南部，影響較小，多雲到晴為主，午後山區零星短暫陣雨。

溫度方面，明天變化還不大，北部高溫29至30度、中南部30至32度；各地普遍低溫22至24度。

周六至下周二，東北季風影響，桃園以北、東半部局部短暫雨，降雨主要集中在基隆北海岸、東北部，雨勢持續明顯；尤其周六至周日水氣多，有較大雨勢發生機會，到下周一、二水氣稍減，則無較大雨勢。

他說，周六至下周一，先一波降溫，下周一、二再進一步降溫，其中周六至周日各地低溫22至24度，北台灣六日高溫降至24度、低溫普遍22至24度。

下周一至下周二，各地高、低溫再普遍下降；北台灣低溫普遍19至20度，其他地方地區20至22度，高溫22至23度，整日偏涼，陰天天氣；中南部則可見陽光，多雲時晴舒適，但早晚日夜溫差大。