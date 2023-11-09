快訊

團客政策為何轉彎？陸委會：新疆車禍處理讓政府覺得「準備好了」

乘客喊好冷…飛到逾4千公尺高空驚覺「窗戶不見」 英客機緊急返航

來台保密到家！旁人笑「張夫人來不及準備晚餐」 黃仁勳親揭今晚行蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明午後變天轉雨！下周北台灣濕涼下探19度 好天氣得等到這日

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明天鋒面通過加東北季風增強，中央氣象署指出，明午後起變天，北部、東半部轉陰短暫陣雨。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
明天鋒面通過加東北季風增強，中央氣象署指出，明午後起變天，北部、東半部轉陰短暫陣雨。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

明天鋒面通過加東北季風增強，中央氣象署指出，明午後起變天，北部、東半部轉陰短暫陣雨；周六至下周二，降雨集中基隆北海岸、東北部。此外，周六起，溫度如階梯般逐日降溫，下周一或二，北台灣全天濕涼低溫下探19度，迎入秋最低溫；中南部天氣不受影響，但日夜溫差達10度。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天上午，各地多雲到晴為主，僅東南部、恆春半島零星短暫雨。不過，要留意今晚至明天上午期間，馬祖可能有低雲或局部霧，影響能見度，交通往返多加留意。

他說，明天午後變天，鋒面通過，加上東北季風增強，迎風面的北部、東半部，轉變為陰短暫陣雨天氣，其中基隆北海岸、東北部山區降雨持續明顯，可能有較大雨勢發生。至於中南部，影響較小，多雲到晴為主，午後山區零星短暫陣雨。

溫度方面，明天變化還不大，北部高溫29至30度、中南部30至32度；各地普遍低溫22至24度。

周六至下周二，東北季風影響，桃園以北、東半部局部短暫雨，降雨主要集中在基隆北海岸、東北部，雨勢持續明顯；尤其周六至周日水氣多，有較大雨勢發生機會，到下周一、二水氣稍減，則無較大雨勢。

他說，周六至下周一，先一波降溫，下周一、二再進一步降溫，其中周六至周日各地低溫22至24度，北台灣六日高溫降至24度、低溫普遍22至24度。

下周一至下周二，各地高、低溫再普遍下降；北台灣低溫普遍19至20度，其他地方地區20至22度，高溫22至23度，整日偏涼，陰天天氣；中南部則可見陽光，多雲時晴舒適，但早晚日夜溫差大。

下周三起，天氣才回穩，北台灣高溫回到26至27度，其他地區30至31度。

明午後起變天，北部、東半部周末濕涼。圖／氣象署提供
明午後起變天，北部、東半部周末濕涼。圖／氣象署提供

低溫 東北季風 氣象署

延伸閱讀

明午後北東變天影響到下周二 這天最冷下探19度低溫

今晴暖上看34度 明晚入秋最強東北季風…周六冷到下周二

氣溫階梯式下滑！周五變天轉濕涼 迎入秋最低溫下探「1字頭」

周三立冬暖呼呼！高溫上看32度 估下周一北台灣氣溫狂降14度

相關新聞

全台5間特色廟宇集合！海底龍宮似仙境，巨龍獻瑞超霸氣

有拜有保佑，到廟宇拜拜祈福是台灣人逢年過節、假日常會做的休閒活動之一，在台灣各地有不少極具特色的廟宇，像是世界唯一的彰化玻璃媽祖廟、彷彿走進海底龍宮的石門珊瑚貝殼廟、氣勢磅礡金龍大橋的中寮金龍山法華寺、全台最大迷宮的雲林五年千歲公園、充滿禪意宛如仙境的南投禪機山仙佛寺…等，除了可以拜拜祈福，還能拍出一張張美照，帶走神明滿滿的祝福。

DON DON DONKI台中唐吉訶德今開幕！ 4大亮點、內裝環境搶先看 日本連線、指定商品買1送1

以日本特色商品聞名海內外「DON DON DONKI唐吉訶德」，繼台北西門店、忠孝新生店、南港店之後，全台第四家分店、中台灣首家店進駐TIGER CITY購物中心，於11月9日盛大開幕！除了帶來全新品

訂房訂票手刀搶！ 4大「旅遊電商」雙11爆品連發 超狂機票半價、滿1111元送111元旅遊金

雙11手刀搶！ 4大「訂房訂票網」爆品連發 機票半價超狂、滿1111元再送111元旅遊金

全台落羽松景點懶人包！秋冬不可錯過的「6大落羽松秘景」，彷彿是一幅大自然的畫作

秋風颯颯，大自然正換上金黃色的新衣裝。其中總是能吸引大量旅客欣賞的秋季美景就是落羽松了，落羽松在陽光灑落下，彷彿是一幅大自然的畫作。不論你是自然愛好者、攝影師，還是只是想逃離城市的塵囂，這篇全台落羽松懶人包將帶你深入探索全台各地擁有無限魅力的落羽松秘境，一起揭開落羽松的神秘面紗。準備好了嗎？跟著我們一探落羽松的美麗。

夢幻花海搶先拍！ 2023「桃園花彩節」絕美打卡點快閃9天回歸 5公尺高糖果屋、22公頃花海+Kitty彩繪地圖必追

大溪人搶先開拍！ 每年秋冬最受矚目的大型花卉活動，網美們爭先朝聖的「2023桃園花彩節」花海盛開中，今年以「花舞童話」為主題，將於11月11日至11月19日快閃登場，全區廣達22公頃的花田，目前各式繽

「漂浮花卉城堡」超美！「2023新社花海暨台中國際花毯節」11/11登場 最大亮點吸睛美照搶先看

全台最大的花卉活動！ 2023「新社花海暨台中國際花毯節」將於11/11登場，連續23天帶來精彩遊程，最大亮點打造全台首座、史上最高16米、5層樓高的全台首座飄浮空中花卉城堡「漂浮花都」！ 於1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。