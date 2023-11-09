RK手術出包？利菁稱排隊換眼角膜 醫曝手術風險：需移植患者低於1％

藝人利菁今於臉書自曝正在等待眼角膜捐贈，文末則提醒民眾注意「開過RK近視手術的人都要小心」，疑手術後遺症，造成眼睛嚴重傷害，需等待眼角膜移植恢復視力；三軍總醫院眼科部一般眼科科主任呂大文表示，RK近視手術是30年前的近視手術，術後眼角膜會變得不安定，約有1％左右的患者，術後可能需要換眼角膜。國內需移植眼角膜最大的眼疾，以眼球外傷為最大宗。

呂大文表示，RK近視手術，全名為放射狀角膜切開術，是一種不理想近視手術，該手術盛行於30年前，該手術的方式是，利用不同切割的深度與數目、長度以及畫分光區的大小，矯正近視度數，過去曾有紀錄，矯正約800度的近視。

但是該手術的方法，會在光區外到眼角結膜的交界處，畫上6到8刀，但交界處並不明確，得靠醫師的經驗與判斷，等同是交由醫師「選擇性」在角膜上畫刀，如果醫師畫刀的深度太深，也可能會產生斑疤反應，使眼睛出現失養變化，即細胞壞死或纖維化等。

因此，接受RK近視手術後，近視度數雖然被矯正，但是角膜卻變得不安定，國際上有不少案例術後20年，出現嚴重遠視、散光，但需要接受到眼角膜移植的人數非常少，大約僅有1％，甚至低於1％以下的患者，需要移植眼角膜。

呂大文表示，近年的近視手術已經大幅改變術式，像是雷射角膜層狀重塑術（LASIK）等，在眼角膜上協助校正時，不再是選擇性的畫刀，而是均勻的執行手術，不再讓眼角膜出現不安定的狀況，也是較安全的手術。

根據器官捐贈移植登錄中心統計，目前等待眼角膜移植的人數為1276人，今年已完成移植的人數有493人。呂大文表示，國內需要等待眼角膜移植的原因主要有幾種，施行過白內障手術出現併發症、眼球外傷、化學性傷害（如燒傷）、帶狀皰疹感染等，目前等待最大宗的原因則以「眼球外傷」為主，如車禍引起等。

呂大文表示，台灣目前等待眼角膜移植的時間，約3個月到8個月之間，移植之後，視力會改善，但沒辦法完好如初，等待移植的期間，並不會因此全盲，只是眼角膜移植仍可能會有移植失敗的風險，如出現排斥反應等，移植完成後，也需要長期點抗排斥藥水，需長期細心照顧。