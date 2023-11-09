PTT熱議醫檢師千萬防疫獎金被醫院吞了？ 醫福會回應了

PTT網友發文表示衛福部立台北醫院和基隆醫院的醫檢師被醫院吞了2022年疫情高峰期辛苦執行檢疫的上千萬PCR獎勵金。衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐表示，防疫獎金不是只有給醫檢師，本來就是要按照規定發給「檢驗」相關人員，包含護理師、醫師、行政人員、清潔人員等。

該名PTT網友指出，「多次談判協商近半年沒結果找工會、找立委介入協商都沒用，無奈只能走法律途徑。本以為衛福部應該站在醫事人員這邊，結果第一次開庭的時候，衛福部派來的律師，竟然公然挺自家違法醫院，跟法官說『PCR獎勵金矯正回歸』是合法的他們認同。」

林慶豐澄清，醫院沒有去吞掉新冠獎勵金，當初獎勵金發放的目的就是要給件相關人員，不是只有檢驗師可以拿錢，醫師、行政人員、護理師、清潔人員以及其他基層人員等跟檢驗相關的都會由各醫院分派。

林慶豐表示，目前獎金都已經按照比例發放，衛福部有在追蹤列管，沒有吞掉的問題，了解檢驗師在疫情期間特貼是去年寺五月很辛苦，但是PCR檢疫不是只有靠醫檢師，會一起照顧其他人員，不會獨厚醫檢師。