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兒科醫曝孩子「4大神秘時機」 家長全點頭：吃飯就會想大便！

聯合新聞網／ 綜合報導
兒科醫師徐嘉賢分享孩子們的「4大神祕時機」，引起家長共鳴。示意圖／ingimage
兒科醫師徐嘉賢分享孩子們的「4大神祕時機」，引起家長共鳴。示意圖／ingimage

小孩子的想法總是與眾不同，讓大人難以理解。近日兒科醫師徐嘉賢在粉專「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」指出，小朋友日常生活中的「4大神秘時機」，引起許多家長共鳴。

徐嘉賢透露，孩子們在還沒出門前都沒有便意，卻總是在出門前一刻，才說要去上廁所，他開玩笑表示「是Wi-Fi有連線嗎？」他指出，還有家長曾分享自家小孩總會在沒有醫師看診時感冒、發燒，對此徐嘉賢則解釋「人體的基礎體溫，都是晚上或半夜的時候會比較高，所以在晚上容易出現發燒，是很正常的現象」。

除了上述兩種情況，他補充，小朋友經常剛躺在床上，就會突然口渴、身體癢或想與父母分享祕密等。徐嘉賢舉例，還有一種情況是家長很急著帶孩子出門，卻在之後才發現小朋友有東西忘記帶，不過他表示，雖然遇到這四種情況，會忍不住想碎念，但心裡仍會認為孩子是甜蜜的負擔。

貼文曝光，不少家長都對徐嘉賢分析的四大時機產生共鳴，「真的超準，尤其每次睡覺才要喝水」、「還有寫功課各式各樣的毛病」、「還有正要吃第一口飯時，小孩就會說媽媽我要大便」、「我家小孩是外出用餐時必大便，讓常常一打二的媽媽很無言...」、「沒錯，還有看診到號了才說想尿尿」。

醫師 父母

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