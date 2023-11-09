皇后盃支架大洋舟賽，南島臺東隊讓世界看見臺東

圖／臺東縣政府提供

今年九月，受到夏威夷航海大師Kimokeo Kapahulehua的邀請， Taiwan Outrigger Canoe Club 台灣支架大洋舟協會積極地尋找資源，在來自官方與民間的支持下組成「南島臺東隊」，遠赴夏威夷參與國際知名的皇后盃支架大洋舟比賽（Queen Lili'uokalani Canoe Race）。南島臺東隊除了是首支台灣參與該賽事的隊伍之外，同時也將屬於台灣的南島文化帶至夏威夷，與來自世界各地參賽的好手一同交流分享。

「你有看過凌晨5點的活水湖嗎？」在歸國後的分享會上，南島臺東隊的隊長古瑞彬打趣地說到。為了參加這次的比賽，南島臺東隊的成員非常積極的訓練，甚至還有隊員凌晨三點鐘就開始梳洗換裝，特地從成功鎮趕來。南島臺東隊的隊伍組成十分多元，族群上橫跨阿美族、卑南族、魯凱族、排灣族、漢人等族群；有文字工作者、藝術家、運動選手、公務員、教育家等等。但在海上，大家都是船的家人，彼此攜手合作，將呼吸與下槳的的頻率調整一致，一起划向終點。

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皇后盃支架大洋舟比賽的意涵從來都不僅止於選手間的划船競技，更多的是提供一個契機使熱愛海洋的人們聚集於此，學習南島的航海知識與技術，並沉浸在南島文化的薰陶中，從中找回過去南島民族飄洋過海遷徙至太平洋群島各地的精神。台灣支架大洋舟協會的創辦人，也是本次計畫推手與船隊舵手江伊茉（Yvonne）也分享到：「朋友會問我今天有去划船運動嗎？但對我來說那個已經不是運動，是生活的一部份。」在賽後，隊員們也依照各自的背景與興趣到夏威夷的卡美哈美哈學校(Kamehameha Schools)、玻里尼西亞航海學會（Polynesian Voyaging Society）、畢夏普美術館（Bishop Museum）等地方，與當地的職人交流。

儘管屬於台灣的南島航海文化已所剩不多，近幾年航海相關的文化復振卻也慢慢地找回我們在海上遺失的那一塊拼圖。南島臺東隊的隊員為這次的活動下了最好的註解：「只要有船，我們就是一座島。」島上的家人互相扶持協力，我們就能夠不斷的跳島，藉由太平洋的海上絲路，重新找回與南島文化的連結與羈絆。(臺東縣政府廣告)