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癌症患者也可以食補！ 把握「2大原則」開心過冬

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
中醫師公會全聯會今天舉辦立冬補冬養生記者會。記者賴昀岫／攝影
中醫師公會全聯會今天舉辦立冬補冬養生記者會。記者賴昀岫／攝影

多數人對於「進補」的印象，多半是麻油雞、薑母鴨等葷食，不過其實偏良性的素食食補，只要將烹飪方式調整為煲、燉、紅燒等，或添加薑、花椒、八角、咖哩及肉桂等辛熱食材；另外，癌症患者其實也可以食補，但要先修復黏膜、增強胃氣。

中醫師公會全聯會今天舉辦記者會，台北市醫師公會理事長林源泉說，雖然24節氣中的立冬已過，不過立冬是補1天，冬令進補則是補1季，只要把握適當飲食、忠於原味、減少油脂等原則，就可以健康補冬。

同時具有中醫師身份的，台北市立聯合醫院忠孝院區血液腫瘤科主任簡采汝則說，長期茹素者體質偏冷 ，可以在烹調方式上用燉煮、慢熬等方式制蔬菜的寒性，調味上則可增加薑或薑黃，肉桂，枸杞，黃耆等補氣血食材，至於蛋白質，可以從堅果類，豆腐類，牛奶起司中補充。

簡采汝舉例，可用番茄、芹菜、紅棗、醬油、糖、鹽、薑、豆瓣醬、八角、丁香、荳蔻、香椿、月桂葉、高麗菜等熬成紅燒湯底。簡采汝也說，如果是正在接受化學標靶治療的癌症病患，需要修復黏膜、增強胃氣，可以補充牛蒡、蓮藕、銀耳、山藥等，佐以西洋參，枸杞等烹調，修補化療或標靶副作用，促進造血。

簡采汝提醒，癌症患者忌大辛大熱，有些癌症病人在放化療結束後，雖然已攝取足夠的營養， 還是感覺非常虛弱，出現手腳冰冷、臉色蒼白、走不動等情形，問題可能不在於缺乏營養，而是身體無法把營養輸送到需要的地方。

至於慢性腎病三高患者，簡采汝則表示，宜避免高磷高鉀高脂肪食物，進補避免濃高湯沙茶，以清湯低脂的「以清為補」是最高指導原則。雖蔬食，癌症，慢性病多有禁忌，但大原則仍要看個別體質，及當下的寒熱虛實情況選用食物，補冬絕非一貫不變，而是根據個人當下狀況，藥食同源，達動態平衡。

補冬常用藥材。記者賴昀岫／攝影
補冬常用藥材。記者賴昀岫／攝影

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