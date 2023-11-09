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醫師護理師不用因交班延後下班 這家醫院獨創智能照護作業

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
奇美醫院串連微軟智能，獨創「A+醫師」及「智能護理師」兩大系統，縮減醫師、護理師書寫病歷及護理摘要紀錄時間。記者李文德／攝影
奇美醫院串連微軟智能，獨創「A+醫師」及「智能護理師」兩大系統，縮減醫師、護理師書寫病歷及護理摘要紀錄時間。記者李文德／攝影

根據國際健康照護期刊統計，醫師有超過20%的時間用於處理醫務行政文書等工作，而對於護理人員來說，書寫護理紀錄等文書工作，也是造成延遲下班的主因之一。為能夠輔助醫師及護理師工作之便，奇美醫院串連微軟智能，獨創一套A+醫師及智能護理師系統，藉智慧系統陳列病患過去的數據及病情發展，更偵測病人需要特別關注的臨床問題。

中華民國護理師護士公會全國聯合會副理事長、奇美醫院護理部長馬淑清表示，全世界在疫後出現護理師離開潮，尤其北部護理師離開潮相當嚴重，目前統計，全國護理師一年平均尚缺5000名，2025年更可能累計至1萬多，這是令大家非常憂心的議題，相關照護人力面臨考驗。

為解決醫護人員工作時間繁複問題，奇美醫院串連微軟智能，獨創「A+醫師」及「智能護理師」兩大系統，前者可運用醫院的資訊系統，快速地整理病人生命徵象、檢驗檢查數據、用藥狀況資訊等，也可讓醫師先遠距查房，系統列出病患目前需要注意的狀況，實際查房時更有方向。除外更提供病人資訊除錯、病歷寫作優化等作用，過往複雜的臨床照護過程，在短時間內整理得有條理。

而「智能護理師」不僅可以將班內複雜的護理摘要紀錄由10分鐘縮短至2分鐘內，也可以讓護理交班的重點更加清楚，減輕護理人員在文書處理上的負擔之，也可以進一步偵測細微的病人資訊，更準確對病人照護。

使用這套的腎臟科主治醫師楊翼寧表示，一般處理病例的時間平均近20分鐘，加入系統後可以縮短到3至5分鐘就完成病程紀錄。護理部8A病房副護理長 李芷宜說，這套系統確實能夠幫護理師早一點完成文書作業、簡化工時，相對地也能夠快速完成交班，提早回家陪伴家人。

媒體接著追問是否擔心系統會完全取代護理師工作？李芷宜認為並不能完全取代，畢竟此套系統是作為「輔助」工作，如臨床實際服務病患，還是需要真人應對。

「A+醫師」系統可利用醫院的資訊系統，快速地整理病人生命徵象、檢驗檢查數據、用藥狀況資訊，更提供病人資訊除錯、病歷寫作優化等作用。記者李文德／攝影
「A+醫師」系統可利用醫院的資訊系統，快速地整理病人生命徵象、檢驗檢查數據、用藥狀況資訊，更提供病人資訊除錯、病歷寫作優化等作用。記者李文德／攝影
「智能護理師」不僅可以將班內複雜的護理摘要紀錄由10分鐘縮短至2分鐘內，也可以讓護理交班的重點更加清楚，減輕護理人員在文書處理上的負擔之，也可以進一步偵測細微的病人資訊，更準確對病人照護。記者李文德／攝影
「智能護理師」不僅可以將班內複雜的護理摘要紀錄由10分鐘縮短至2分鐘內，也可以讓護理交班的重點更加清楚，減輕護理人員在文書處理上的負擔之，也可以進一步偵測細微的病人資訊，更準確對病人照護。記者李文德／攝影

護理師 醫師 奇美醫院

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